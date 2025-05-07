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Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:59 07.05.2025 (обновлено: 15:03 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/narod-2015558136.html
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне - РИА Новости, 07.05.2025
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне
Благодаря победе Красной армии и героизму советского народа удалось спасти Европу и всё человечество, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:59:00+03:00
2025-05-07T15:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
европа
венесуэла
россия
владимир путин
николас мадуро
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Благодаря победе Красной армии и героизму советского народа удалось спасти Европу и всё человечество, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро."Благодаря Великой Победе Красной Армии 80 лет назад, благодаря усилиям и героизму советского народа, благодаря жертвам в размере 27 миллионов человеческих жизней удалось спасти Европу и всё человечество", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он также выразил Путину от лица народа Венесуэлы особое чувство восхищения в связи с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне."Советский народ вложил огромные усилия для того, чтобы положить конец незаконной ужасной войне, которая стала следствием фашизма 80 лет назад. Если бы это не было сделано, человечество вошло в фазу преступлений и очень серьёзного кризиса", - отметил он.
https://ria.ru/20250430/putin-2014447371.html
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015048032.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, европа, венесуэла, россия, владимир путин, николас мадуро
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Европа, Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Николас Мадуро
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне

Мадуро: благодаря советскому народу удалось спасти Европу и все человечество

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Благодаря победе Красной армии и героизму советского народа удалось спасти Европу и всё человечество, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Благодаря Великой Победе Красной Армии 80 лет назад, благодаря усилиям и героизму советского народа, благодаря жертвам в размере 27 миллионов человеческих жизней удалось спасти Европу и всё человечество", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин отметил вклад народов бывшего СССР в Победу
30 апреля, 18:10
Он также выразил Путину от лица народа Венесуэлы особое чувство восхищения в связи с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
"Советский народ вложил огромные усилия для того, чтобы положить конец незаконной ужасной войне, которая стала следствием фашизма 80 лет назад. Если бы это не было сделано, человечество вошло в фазу преступлений и очень серьёзного кризиса", - отметил он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреЕвропаВенесуэлаРоссияВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
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