https://ria.ru/20250507/narod-2015558136.html
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне - РИА Новости, 07.05.2025
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне
Благодаря победе Красной армии и героизму советского народа удалось спасти Европу и всё человечество, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:59:00+03:00
2025-05-07T14:59:00+03:00
2025-05-07T15:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
европа
венесуэла
россия
владимир путин
николас мадуро
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Благодаря победе Красной армии и героизму советского народа удалось спасти Европу и всё человечество, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро."Благодаря Великой Победе Красной Армии 80 лет назад, благодаря усилиям и героизму советского народа, благодаря жертвам в размере 27 миллионов человеческих жизней удалось спасти Европу и всё человечество", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он также выразил Путину от лица народа Венесуэлы особое чувство восхищения в связи с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне."Советский народ вложил огромные усилия для того, чтобы положить конец незаконной ужасной войне, которая стала следствием фашизма 80 лет назад. Если бы это не было сделано, человечество вошло в фазу преступлений и очень серьёзного кризиса", - отметил он.
https://ria.ru/20250430/putin-2014447371.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, европа, венесуэла, россия, владимир путин, николас мадуро
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Европа, Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Николас Мадуро
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне
Мадуро: благодаря советскому народу удалось спасти Европу и все человечество