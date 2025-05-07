Пожизненно осужденный в Пермском крае попросил смягчить ему наказание
Осужденный за убийство семьи в Пермском крае попросил смягчить ему наказание
Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожизненно осужденный в 2007 году житель Пермского края за убийство семьи с двухлетним ребенком Сергей Галанов попросил суд смягчить ему наказание после 18 лет в колонии, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как сообщали в прокуратуре края, житель села Усть-Турка Кунгурского района, распивая алкоголь в гостях у знакомого и его семьи, затеял спор на почве ревности. Он схватил кухонный нож, сначала убил товарища, потом женщину, а в самом конце - двухлетнего мальчика. Подпалив дом, дабы скрыть следы расправы, преступник скрылся, но уже через неделю был арестован. Пермский краевой суд в 2007 году приговорил 20-летнего Галанова к пожизненному лишению свободы за убийства и уничтожение имущества.
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В феврале этого года мужчина, после 18 лет нахождения в колонии, попросил суд в Пермском крае заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания.
Как указал суд, освобождение лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, допускается только на основании акта помилования, амнистии или решения суда об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания после фактического отбытия не менее 25 лет лишения свободы.
Суд отказал Галанову в принятии его ходатайства к рассмотрению, в середине апреля Пермский краевой суд признал отказ законным.
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