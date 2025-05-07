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Пожизненно осужденный в Пермском крае попросил смягчить ему наказание - РИА Новости, 07.05.2025
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03:21 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/nakazanie-2015426731.html
Пожизненно осужденный в Пермском крае попросил смягчить ему наказание
Пожизненно осужденный в Пермском крае попросил смягчить ему наказание - РИА Новости, 07.05.2025
Пожизненно осужденный в Пермском крае попросил смягчить ему наказание
Пожизненно осужденный в 2007 году житель Пермского края за убийство семьи с двухлетним ребенком Сергей Галанов попросил суд смягчить ему наказание после 18 лет... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:21:00+03:00
2025-05-07T03:21:00+03:00
происшествия
пермский край
кунгурский район
пермский краевой суд
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожизненно осужденный в 2007 году житель Пермского края за убийство семьи с двухлетним ребенком Сергей Галанов попросил суд смягчить ему наказание после 18 лет в колонии, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как сообщали в прокуратуре края, житель села Усть-Турка Кунгурского района, распивая алкоголь в гостях у знакомого и его семьи, затеял спор на почве ревности. Он схватил кухонный нож, сначала убил товарища, потом женщину, а в самом конце - двухлетнего мальчика. Подпалив дом, дабы скрыть следы расправы, преступник скрылся, но уже через неделю был арестован. Пермский краевой суд в 2007 году приговорил 20-летнего Галанова к пожизненному лишению свободы за убийства и уничтожение имущества. В феврале этого года мужчина, после 18 лет нахождения в колонии, попросил суд в Пермском крае заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания. Как указал суд, освобождение лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, допускается только на основании акта помилования, амнистии или решения суда об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания после фактического отбытия не менее 25 лет лишения свободы. Суд отказал Галанову в принятии его ходатайства к рассмотрению, в середине апреля Пермский краевой суд признал отказ законным.
https://ria.ru/20250422/berkovich-2012702608.html
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пермский край
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происшествия, пермский край, кунгурский район, пермский краевой суд
Происшествия, Пермский край, Кунгурский район, Пермский краевой суд
Пожизненно осужденный в Пермском крае попросил смягчить ему наказание

Осужденный за убийство семьи в Пермском крае попросил смягчить ему наказание

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожизненно осужденный в 2007 году житель Пермского края за убийство семьи с двухлетним ребенком Сергей Галанов попросил суд смягчить ему наказание после 18 лет в колонии, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как сообщали в прокуратуре края, житель села Усть-Турка Кунгурского района, распивая алкоголь в гостях у знакомого и его семьи, затеял спор на почве ревности. Он схватил кухонный нож, сначала убил товарища, потом женщину, а в самом конце - двухлетнего мальчика. Подпалив дом, дабы скрыть следы расправы, преступник скрылся, но уже через неделю был арестован. Пермский краевой суд в 2007 году приговорил 20-летнего Галанова к пожизненному лишению свободы за убийства и уничтожение имущества.
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В феврале этого года мужчина, после 18 лет нахождения в колонии, попросил суд в Пермском крае заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания.
Как указал суд, освобождение лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, допускается только на основании акта помилования, амнистии или решения суда об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания после фактического отбытия не менее 25 лет лишения свободы.
Суд отказал Галанову в принятии его ходатайства к рассмотрению, в середине апреля Пермский краевой суд признал отказ законным.
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