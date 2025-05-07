В Москве состоялась премьера фильма "Платформа 1944"
В Москве состоялась премьера киноальманаха о подвигах трех детей во время войны
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве в рамках фестиваля "Россия - Моя История. ПОБЕДА" состоялась премьера киноальманаха "Платформа 1944" о подвигах трех детей во времена Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга".
Короткометражная военная драма создана региональной студией продюсерского центра "Инсайт Люди" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") в Старом Осколе. Премьера состоялась в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ в партнерской зоне центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи ВОИН и "Инсайт Люди" в рамках фестиваля "Россия - Моя история. ПОБЕДА".
"На фестивале "Россия - Моя История. ПОБЕДА" состоялась премьера киноальманаха "Платформа 1944"... Киноальманах "Платформа 1944", рассказывающий истории трех детей, совершивших подвиги во времена Великой Отечественной войны, представил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров"", - говорится в сообщении.
Жаров отметил, что "Газпром-Медиа Холдинг" с особым вниманием подходит к проектам, посвященным событиям времен Великой Отечественной войны, призванным сохранить историю и культурную память нашего великого народа.
"Альманах "Платформа 1944", который мы представляем сегодня, расскажет истории советских детей, пожертвовавших своими жизнями, совершивших настоящий подвиг во имя Великой Победы. Уверен, что этот фильм затронет ваши сердца", – приводит пресс-служба слова Жарова.
В премьерном показе приняла участие команда проекта – линейный продюсер Алена Стратулат, режиссер и оператор Андрей Бородовицын, актеры Антон Манихин, Александр Нестеров. На презентации киноальманаха также присутствовали заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Борис Ханчалян и генеральный директор продюсерского центра "Инсайт Люди" Алина Зиннатуллина.
Фестиваль "Россия - Моя история. ПОБЕДА" проходит с 7 по 10 мая в историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ в павильоне номер 57.