https://ria.ru/20250507/moskva-2015482479.html
В СБП предупредили о возможных сложностях с оплатой в Москве
В СБП предупредили о возможных сложностях с оплатой в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
В СБП предупредили о возможных сложностях с оплатой в Москве
Сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и Московской области с 7 по 9 мая в связи РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:15:00+03:00
2025-05-07T11:15:00+03:00
2025-05-07T11:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
технологии
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944871157_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_cfa4a0797f004774a465d4ad986ae814.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и Московской области с 7 по 9 мая в связи с ограничениями в работе мобильного интернета, сообщается в Telegram-канале СБП. "В связи с возможными ограничениями доступа в сеть Интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн", - говорится в сообщении. Ранее в среду операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупредили москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая и о сложностях в работе приложений и получения услуг, уведомления получил корреспондент РИА Новости. Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
https://ria.ru/20250506/moskva-2015215499.html
https://ria.ru/20250507/sberbank-2015441866.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944871157_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_d1942bbfe71d86d0bf7f0ded1d4154e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Технологии, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В СБП предупредили о возможных сложностях с оплатой в Москве
В Москве и области могут возникнуть сложности с переводами и оплатой через СБП