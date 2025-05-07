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В СБП предупредили о возможных сложностях с оплатой в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:15 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/moskva-2015482479.html
В СБП предупредили о возможных сложностях с оплатой в Москве
В СБП предупредили о возможных сложностях с оплатой в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
В СБП предупредили о возможных сложностях с оплатой в Москве
Сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и Московской области с 7 по 9 мая в связи РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:15:00+03:00
2025-05-07T11:15:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и Московской области с 7 по 9 мая в связи с ограничениями в работе мобильного интернета, сообщается в Telegram-канале СБП. "В связи с возможными ограничениями доступа в сеть Интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн", - говорится в сообщении. Ранее в среду операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупредили москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая и о сложностях в работе приложений и получения услуг, уведомления получил корреспондент РИА Новости. Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
https://ria.ru/20250506/moskva-2015215499.html
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общество, технологии, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Технологии, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В СБП предупредили о возможных сложностях с оплатой в Москве

В Москве и области могут возникнуть сложности с переводами и оплатой через СБП

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРепетиция парада ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
Репетиция парада ко Дню Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и Московской области с 7 по 9 мая в связи с ограничениями в работе мобильного интернета, сообщается в Telegram-канале СБП.
"В связи с возможными ограничениями доступа в сеть Интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн", - говорится в сообщении.
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Ранее в среду операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупредили москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая и о сложностях в работе приложений и получения услуг, уведомления получил корреспондент РИА Новости.
Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
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