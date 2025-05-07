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В Москве введут временные ограничения на движение шерингов и такси - РИА Новости, 07.05.2025
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10:58 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/moskva-2015473662.html
В Москве введут временные ограничения на движение шерингов и такси
В Москве введут временные ограничения на движение шерингов и такси - РИА Новости, 07.05.2025
В Москве введут временные ограничения на движение шерингов и такси
Временные ограничения на движение и парковку шерингов и такси введут в Москве 7 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню... РИА Новости, 07.05.2025
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москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на движение и парковку шерингов и такси введут в Москве 7 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. Планируйте маршрут поездки заранее с учетом перекрытий. Подробнее о зонах ограничения движения смотрите в приложении оператора аренды или на сайте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/taksi-2015471502.html
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве введут временные ограничения на движение шерингов и такси

В Москве 7 и 9 мая введут временные ограничения на движение шерингов и такси

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на движение и парковку шерингов и такси введут в Москве 7 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. Планируйте маршрут поездки заранее с учетом перекрытий. Подробнее о зонах ограничения движения смотрите в приложении оператора аренды или на сайте", - говорится в сообщении.
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