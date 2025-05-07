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Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025
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09:54 07.05.2025 (обновлено: 11:50 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/moskva-2015458595.html
Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета
Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025
Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета
Операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:54:00+03:00
2025-05-07T11:50:00+03:00
общество
технологии
москва
московская область (подмосковье)
яндекс
билайн
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая и о сложностях в работе приложений, уведомления получил корреспондент РИА Новости. Так, сервисы "Яндекса", МТС, онлайн-кинотеатр IVI, Сбербанк, "ВкусВилл", "Самокат" и другие сообщили о возможных перебоях мобильного интернета и связи в Москве и Подмосковье, а также предупредили о сложностях в работе приложений и получения услуг. Например, онлайн-площадка для покупки и доставки одежды Lamoda предупреждает, что с 7 по 9 мая в Москве возможны ограничения курьерской доставки, и рекомендует выбирать доставку в пункты выдачи. Также "ВкусВилл" уведомил, что в праздничные дни не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру. В свою очередь, Мосгортранс рекомендует пользователям общественного транспорта пополнить карту "Тройка" до наступления праздничных дней. Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая из-за обеспечения безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
https://ria.ru/20250505/bilayn-2015008022.html
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общество, технологии, москва, московская область (подмосковье), яндекс, билайн
Общество, Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Яндекс, Билайн
Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

Операторы, банки и такси предупредили жителей Москвы о сбоях в работе интернета

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка смотрит сообщение на экране смартфона
Девушка смотрит сообщение на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая и о сложностях в работе приложений, уведомления получил корреспондент РИА Новости.
Так, сервисы "Яндекса", МТС, онлайн-кинотеатр IVI, Сбербанк, "ВкусВилл", "Самокат" и другие сообщили о возможных перебоях мобильного интернета и связи в Москве и Подмосковье, а также предупредили о сложностях в работе приложений и получения услуг.
Мужчина в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
"Билайн" предупредил о неустойчивой работе связи в Москве
5 мая, 11:51
Например, онлайн-площадка для покупки и доставки одежды Lamoda предупреждает, что с 7 по 9 мая в Москве возможны ограничения курьерской доставки, и рекомендует выбирать доставку в пункты выдачи. Также "ВкусВилл" уведомил, что в праздничные дни не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру.
В свою очередь, Мосгортранс рекомендует пользователям общественного транспорта пополнить карту "Тройка" до наступления праздничных дней.
Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая из-за обеспечения безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве
5 мая, 12:50
 
ОбществоТехнологииМоскваМосковская область (Подмосковье)ЯндексБилайн
 
 
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