https://ria.ru/20250507/moskva-2015458595.html
Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета
Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025
Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета
Операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:54:00+03:00
2025-05-07T09:54:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая и о сложностях в работе приложений, уведомления получил корреспондент РИА Новости. Так, сервисы "Яндекса", МТС, онлайн-кинотеатр IVI, Сбербанк, "ВкусВилл", "Самокат" и другие сообщили о возможных перебоях мобильного интернета и связи в Москве и Подмосковье, а также предупредили о сложностях в работе приложений и получения услуг. Например, онлайн-площадка для покупки и доставки одежды Lamoda предупреждает, что с 7 по 9 мая в Москве возможны ограничения курьерской доставки, и рекомендует выбирать доставку в пункты выдачи. Также "ВкусВилл" уведомил, что в праздничные дни не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру. В свою очередь, Мосгортранс рекомендует пользователям общественного транспорта пополнить карту "Тройка" до наступления праздничных дней. Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая из-за обеспечения безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
https://ria.ru/20250505/bilayn-2015008022.html
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общество, технологии, москва, московская область (подмосковье), яндекс, билайн
Общество, Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Яндекс, Билайн
Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета
Операторы, банки и такси предупредили жителей Москвы о сбоях в работе интернета