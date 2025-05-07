https://ria.ru/20250507/moskva-2015458595.html

Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025

Жителей Москвы предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

Операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:54:00+03:00

2025-05-07T09:54:00+03:00

2025-05-07T11:50:00+03:00

общество

технологии

москва

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яндекс

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая и о сложностях в работе приложений, уведомления получил корреспондент РИА Новости. Так, сервисы "Яндекса", МТС, онлайн-кинотеатр IVI, Сбербанк, "ВкусВилл", "Самокат" и другие сообщили о возможных перебоях мобильного интернета и связи в Москве и Подмосковье, а также предупредили о сложностях в работе приложений и получения услуг. Например, онлайн-площадка для покупки и доставки одежды Lamoda предупреждает, что с 7 по 9 мая в Москве возможны ограничения курьерской доставки, и рекомендует выбирать доставку в пункты выдачи. Также "ВкусВилл" уведомил, что в праздничные дни не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру. В свою очередь, Мосгортранс рекомендует пользователям общественного транспорта пополнить карту "Тройка" до наступления праздничных дней. Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая из-за обеспечения безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.

https://ria.ru/20250505/bilayn-2015008022.html

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общество, технологии, москва, московская область (подмосковье), яндекс, билайн