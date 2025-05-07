https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015532118.html
Фашизм проявляется в пытках над российскими пленными, заявила Москалькова
Фашизм проявляется в пытках над российскими пленными, заявила Москалькова - РИА Новости, 07.05.2025
Фашизм проявляется в пытках над российскими пленными, заявила Москалькова
Фашизм сейчас проявляется в пытках над российскими военнопленными, в том числе имитации расстрелов, содержание в клетках, лишение еды, заявила уполномоченный по РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:48:00+03:00
2025-05-07T13:48:00+03:00
2025-05-07T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
курск
украина
татьяна москалькова
музей победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037053_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_66bb79341bbaeefa432524f9d0b02884.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Фашизм сейчас проявляется в пытках над российскими военнопленными, в том числе имитации расстрелов, содержание в клетках, лишение еды, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Разве сегодня мы не видим фашизм, читая письма родных и близких, слушая наших ребят, вернувшихся из плена, которых сажали на электрический стул, которых выгоняли на имитированный расстрел. Наших срочников-мальчишек, который взяли в плен из-под Курска, сажали в клетки и не давали еды. Разве это сегодня не нацизм?", - сказала она в ходе открытия экспозиции с фотографиями и историями родных и близких сотрудников аппарата уполномоченного, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Музее Победы. Федеральный омбудсмен подчеркнула, что весь советский народ в годы Великой Отечественной войны добивался разгрома фашизма. "Жаль граждан Украины, которых загоняют сегодня в отряды, почитающие нацистов, бандеровцев. В общении с ними видно, как они переживают эти события, потому что душой вся Россия была за освобождение Советского Союза от фашистов", - добавила она.
https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015528945.html
https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015529604.html
россия
курск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037053_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_d79f1913203ee4b4f23b13bb20b4d799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, курск, украина, татьяна москалькова, музей победы
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курск, Украина, Татьяна Москалькова, Музей Победы
Фашизм проявляется в пытках над российскими пленными, заявила Москалькова
Москалькова: сегодня фашизм проявляется в пытках над российскими пленными