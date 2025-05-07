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Фашизм проявляется в пытках над российскими пленными, заявила Москалькова - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015532118.html
Фашизм проявляется в пытках над российскими пленными, заявила Москалькова
Фашизм проявляется в пытках над российскими пленными, заявила Москалькова - РИА Новости, 07.05.2025
Фашизм проявляется в пытках над российскими пленными, заявила Москалькова
Фашизм сейчас проявляется в пытках над российскими военнопленными, в том числе имитации расстрелов, содержание в клетках, лишение еды, заявила уполномоченный по РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:48:00+03:00
2025-05-07T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
курск
украина
татьяна москалькова
музей победы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Фашизм сейчас проявляется в пытках над российскими военнопленными, в том числе имитации расстрелов, содержание в клетках, лишение еды, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Разве сегодня мы не видим фашизм, читая письма родных и близких, слушая наших ребят, вернувшихся из плена, которых сажали на электрический стул, которых выгоняли на имитированный расстрел. Наших срочников-мальчишек, который взяли в плен из-под Курска, сажали в клетки и не давали еды. Разве это сегодня не нацизм?", - сказала она в ходе открытия экспозиции с фотографиями и историями родных и близких сотрудников аппарата уполномоченного, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Музее Победы. Федеральный омбудсмен подчеркнула, что весь советский народ в годы Великой Отечественной войны добивался разгрома фашизма. "Жаль граждан Украины, которых загоняют сегодня в отряды, почитающие нацистов, бандеровцев. В общении с ними видно, как они переживают эти события, потому что душой вся Россия была за освобождение Советского Союза от фашистов", - добавила она.
https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015528945.html
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общество, россия, курск, украина, татьяна москалькова, музей победы
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курск, Украина, Татьяна Москалькова, Музей Победы
Фашизм проявляется в пытках над российскими пленными, заявила Москалькова

Москалькова: сегодня фашизм проявляется в пытках над российскими пленными

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Фашизм сейчас проявляется в пытках над российскими военнопленными, в том числе имитации расстрелов, содержание в клетках, лишение еды, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Разве сегодня мы не видим фашизм, читая письма родных и близких, слушая наших ребят, вернувшихся из плена, которых сажали на электрический стул, которых выгоняли на имитированный расстрел. Наших срочников-мальчишек, который взяли в плен из-под Курска, сажали в клетки и не давали еды. Разве это сегодня не нацизм?", - сказала она в ходе открытия экспозиции с фотографиями и историями родных и близких сотрудников аппарата уполномоченного, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Музее Победы.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Федеральный омбудсмен подчеркнула, что весь советский народ в годы Великой Отечественной войны добивался разгрома фашизма.
"Жаль граждан Украины, которых загоняют сегодня в отряды, почитающие нацистов, бандеровцев. В общении с ними видно, как они переживают эти события, потому что душой вся Россия была за освобождение Советского Союза от фашистов", - добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКурскУкраинаТатьяна МоскальковаМузей Победы
 
 
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