https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015529604.html

Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины

Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины - РИА Новости, 07.05.2025

Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины

Украинская сторона заверила, что куряне, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в РФ, но пока конкретных дат не назвала, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:38:00+03:00

2025-05-07T13:38:00+03:00

2025-05-07T13:49:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

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татьяна москалькова

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинская сторона заверила, что куряне, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в РФ, но пока конкретных дат не назвала, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Федеральный омбудсмен сообщила РИА Новости, что во вторник на украинско-белорусской границе состоялись переговоры с украинской стороной по поводу перспектив возвращения мирных граждан Курской области, которые удерживаются в Сумах."Пока, к сожалению, конкретных, кроме заверений, что они (куряне - ред.) будут возвращены в Россию, никаких дат не названо", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015528945.html

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россия, украина, курск, курская область, татьяна москалькова, в мире