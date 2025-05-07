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Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 07.05.2025 (обновлено: 13:49 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015529604.html
Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины
Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины - РИА Новости, 07.05.2025
Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины
Украинская сторона заверила, что куряне, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в РФ, но пока конкретных дат не назвала, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:38:00+03:00
2025-05-07T13:49:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
украина
курск
курская область
татьяна москалькова
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинская сторона заверила, что куряне, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в РФ, но пока конкретных дат не назвала, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Федеральный омбудсмен сообщила РИА Новости, что во вторник на украинско-белорусской границе состоялись переговоры с украинской стороной по поводу перспектив возвращения мирных граждан Курской области, которые удерживаются в Сумах."Пока, к сожалению, конкретных, кроме заверений, что они (куряне - ред.) будут возвращены в Россию, никаких дат не названо", - сказала Москалькова.
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россия, украина, курск, курская область, татьяна москалькова, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Курск, Курская область, Татьяна Москалькова, В мире
Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины

Москалькова: Украина не назвала конкретных дат возвращения жителей Курска

© РИА Новости / Илья ПиталевМоскалькова
Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинская сторона заверила, что куряне, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в РФ, но пока конкретных дат не назвала, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен сообщила РИА Новости, что во вторник на украинско-белорусской границе состоялись переговоры с украинской стороной по поводу перспектив возвращения мирных граждан Курской области, которые удерживаются в Сумах.
"Пока, к сожалению, конкретных, кроме заверений, что они (куряне - ред.) будут возвращены в Россию, никаких дат не названо", - сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Москалькова: Россия возвращает жителей на Украину без каких-либо условий
Вчера, 13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурскКурская областьТатьяна МоскальковаВ мире
 
 
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