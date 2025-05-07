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Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины
Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины - РИА Новости, 07.05.2025
Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины
Украинская сторона заверила, что куряне, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в РФ, но пока конкретных дат не назвала, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:38:00+03:00
2025-05-07T13:38:00+03:00
2025-05-07T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинская сторона заверила, что куряне, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в РФ, но пока конкретных дат не назвала, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Федеральный омбудсмен сообщила РИА Новости, что во вторник на украинско-белорусской границе состоялись переговоры с украинской стороной по поводу перспектив возвращения мирных граждан Курской области, которые удерживаются в Сумах."Пока, к сожалению, конкретных, кроме заверений, что они (куряне - ред.) будут возвращены в Россию, никаких дат не названо", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015528945.html
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россия, украина, курск, курская область, татьяна москалькова, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Курск, Курская область, Татьяна Москалькова, В мире
Москалькова высказалась о возвращении жителей Курска из Украины
Москалькова: Украина не назвала конкретных дат возвращения жителей Курска