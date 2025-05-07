https://ria.ru/20250507/mongoliya-2015517362.html

Президент Монголии прибыл в Москву

Президент Монголии прибыл в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

Президент Монголии прибыл в Москву

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:53:00+03:00

2025-05-07T12:53:00+03:00

2025-05-07T13:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

монголия

владимир путин

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.Трансляцию прилета вел телеканал "Россия-24".Ожидается, что Хурэлсух в среду встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250507/moskva-2015423143.html

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Прибытие Президента Монголии в Москву Президент Монголии прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы 2025-05-07T12:53 true PT1M18S

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монголия, владимир путин, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне