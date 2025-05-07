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Президент Монголии прибыл в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:53 07.05.2025 (обновлено: 13:22 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/mongoliya-2015517362.html
Президент Монголии прибыл в Москву
Президент Монголии прибыл в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Монголии прибыл в Москву
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
монголия
владимир путин
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.Трансляцию прилета вел телеканал "Россия-24".Ожидается, что Хурэлсух в среду встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250507/moskva-2015423143.html
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Прибытие Президента Монголии в Москву
Президент Монголии прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы
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монголия, владимир путин, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Монголия, Владимир Путин, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Монголии прибыл в Москву

Президент Монголии Хурэлсух прибыл в Москву в преддверии Дня Победы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Трансляцию прилета вел телеканал "Россия-24".
Ожидается, что Хурэлсух в среду встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес прибыли в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Вчера, 02:21
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМонголияВладимир ПутинМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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