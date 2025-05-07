https://ria.ru/20250507/moldaviya-2015559347.html

Молдавская оппозиция обвинила власти в манипулировании школьниками

Молдавская оппозиция обвинила власти в манипулировании школьниками - РИА Новости, 07.05.2025

Молдавская оппозиция обвинила власти в манипулировании школьниками

Власти Молдавии позволяют себе манипулировать школьниками, превращая учебные заведения в инструмент идеологического контроля, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:03:00+03:00

2025-05-07T15:03:00+03:00

2025-05-07T15:03:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Власти Молдавии позволяют себе манипулировать школьниками, превращая учебные заведения в инструмент идеологического контроля, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Ранее в молдавских соцсетях была опубликована копия приказа, подписанного министром образования Даном Перчуном. Согласно документу, все школьники, начиная с пятого класса, должны 8 мая посмотреть фильм о депортациях "Сибирь на костях", а затем обсудить его с учителями. "Режим партии "Действие и солидарность" позволят себе творить немыслимые вещи в молдавских школах. Это не образование, а идеологическая обработка и насилие. Это жестокий способ, с помощью которого правительство ПДС превращает образовательные учреждения в инструмент эмоционального манипулирования и идеологического контроля", - написал Боля в своем Telegram-канале. Он отметил, что детей вынуждают смотреть документальный фильм с жестоким историческим содержанием вне четко структурированного образовательного контекста вместо занятий, чтобы донести политическое послание. "Если сегодня они навязывают фильмы, то что будет завтра? Уроки истории, переписанные по вкусу правительства? Учебники "официальной правды"? Дети Молдавии не являются разменной монетой в чьих-либо политических планах. Хватит издеваться! Школа не является ареной пропаганды ПДС, а демократия не означает полный контроль над умами молодежи", - подчеркнул депутат. Он призвал учителей не подчиняться приказам, а родителям обратиться к администрациям школ и министерству образования, чтобы бороться с подобным решением. Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250506/moldaviya-2015400806.html

https://ria.ru/20250507/moldavija-2015518813.html

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в мире, молдавия, василий боля, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец, день победы