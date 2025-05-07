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Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку - РИА Новости, 07.05.2025
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14:12 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/moldaviya-2015538245.html
Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку
Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку - РИА Новости, 07.05.2025
Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку
Экс-глава Гагаузии и лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала премьер-министра Молдавии Дорина Речана уйти в отставку из-за краха... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:12:00+03:00
2025-05-07T14:12:00+03:00
молдавия
ирина влах
дорин речан
евгения гуцул
московский комсомолец
гагаузия
в мире
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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии и лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала премьер-министра Молдавии Дорина Речана уйти в отставку из-за краха экономики страны. "С таким управлением у Молдовы нет будущего. В экономике полный крах… Партия "Сердце Молдовы" требует от премьер-министра Речана добровольно уйти в отставку, мы призываем парламент сформировать временное правительство, команду профессионалов, которые не будут участвовать в выборах и смогут подготовить страну к избирательной кампании", - заявила Влах в видеообращении к премьеру, которое она опубликовала в соцсетях. По ее словам, экспорт падает третий год подряд, и только в феврале он снизился на 17%, рост цен бьет все рекорды, поскольку за четыре года инфляция достигла 60%. В итоге каждый третий молдаванин живет за чертой бедности. "Выход один - немедленная отставка кабинета министров партии "Действие и солидарность", - подчеркнула Влах. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006769372.html
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молдавия, ирина влах, дорин речан, евгения гуцул, московский комсомолец, гагаузия, в мире
Молдавия, Ирина Влах, Дорин Речан, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Гагаузия, В мире
Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку

Влах призвала Речана уйти в отставку из-за краха экономики Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии и лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала премьер-министра Молдавии Дорина Речана уйти в отставку из-за краха экономики страны.
"С таким управлением у Молдовы нет будущего. В экономике полный крах… Партия "Сердце Молдовы" требует от премьер-министра Речана добровольно уйти в отставку, мы призываем парламент сформировать временное правительство, команду профессионалов, которые не будут участвовать в выборах и смогут подготовить страну к избирательной кампании", - заявила Влах в видеообращении к премьеру, которое она опубликовала в соцсетях.
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По ее словам, экспорт падает третий год подряд, и только в феврале он снизился на 17%, рост цен бьет все рекорды, поскольку за четыре года инфляция достигла 60%. В итоге каждый третий молдаванин живет за чертой бедности.
"Выход один - немедленная отставка кабинета министров партии "Действие и солидарность", - подчеркнула Влах.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияИрина ВлахДорин РечанЕвгения ГуцулМосковский комсомолецГагаузияВ мире
 
 
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