Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку
Влах призвала Речана уйти в отставку из-за краха экономики Молдавии
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии и лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала премьер-министра Молдавии Дорина Речана уйти в отставку из-за краха экономики страны.
"С таким управлением у Молдовы нет будущего. В экономике полный крах… Партия "Сердце Молдовы" требует от премьер-министра Речана добровольно уйти в отставку, мы призываем парламент сформировать временное правительство, команду профессионалов, которые не будут участвовать в выборах и смогут подготовить страну к избирательной кампании", - заявила Влах в видеообращении к премьеру, которое она опубликовала в соцсетях.
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По ее словам, экспорт падает третий год подряд, и только в феврале он снизился на 17%, рост цен бьет все рекорды, поскольку за четыре года инфляция достигла 60%. В итоге каждый третий молдаванин живет за чертой бедности.
"Выход один - немедленная отставка кабинета министров партии "Действие и солидарность", - подчеркнула Влах.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.