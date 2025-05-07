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Авторы учебника истории в Молдавии выдали удары ВВС США за нападение СССР - РИА Новости, 07.05.2025
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05:56 07.05.2025 (обновлено: 15:28 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/moldaviya-2015435797.html
Авторы учебника истории в Молдавии выдали удары ВВС США за нападение СССР
Авторы учебника истории в Молдавии выдали удары ВВС США за нападение СССР - РИА Новости, 07.05.2025
Авторы учебника истории в Молдавии выдали удары ВВС США за нападение СССР
Новый учебник по истории для старших классов в Молдавии при описании событий Великой Отечественной войны выдал американские бомбардировщики за советские... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:56:00+03:00
2025-05-07T15:28:00+03:00
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КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Новый учебник по истории для старших классов в Молдавии при описании событий Великой Отечественной войны выдал американские бомбардировщики за советские самолеты, которые якобы бомбили румынский город, выяснило РИА Новости. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. Авторы учебника, описывая тему противостояния румынских войск и Красной армии, опубликовали фотографии авианалета на румынский город Плоешти. Подпись к фото гласит, что это советские самолеты B-24. На самом деле B-24 — это американские тяжелые бомбардировщики, которые использовались союзниками СССР. Оппозиция в Молдавии не раз поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014640966.html
https://ria.ru/20250501/moldavija-2014533938.html
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в мире, молдавия, ссср, германия, майя санду
В мире, Молдавия, СССР, Германия, Майя Санду
Авторы учебника истории в Молдавии выдали удары ВВС США за нападение СССР

В новом учебнике истории Молдавии удары ВВС США выдали за нападение СССР

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Новый учебник по истории для старших классов в Молдавии при описании событий Великой Отечественной войны выдал американские бомбардировщики за советские самолеты, которые якобы бомбили румынский город, выяснило РИА Новости.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.
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Авторы учебника, описывая тему противостояния румынских войск и Красной армии, опубликовали фотографии авианалета на румынский город Плоешти. Подпись к фото гласит, что это советские самолеты B-24. На самом деле B-24 — это американские тяжелые бомбардировщики, которые использовались союзниками СССР.
Оппозиция в Молдавии не раз поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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