Авторы учебника истории в Молдавии выдали удары ВВС США за нападение СССР
В новом учебнике истории Молдавии удары ВВС США выдали за нападение СССР
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Новый учебник по истории для старших классов в Молдавии при описании событий Великой Отечественной войны выдал американские бомбардировщики за советские самолеты, которые якобы бомбили румынский город, выяснило РИА Новости.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.
Авторы учебника, описывая тему противостояния румынских войск и Красной армии, опубликовали фотографии авианалета на румынский город Плоешти. Подпись к фото гласит, что это советские самолеты B-24. На самом деле B-24 — это американские тяжелые бомбардировщики, которые использовались союзниками СССР.
Оппозиция в Молдавии не раз поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.