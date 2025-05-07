https://ria.ru/20250507/moldavija-2015518813.html

Молдавская оппозиция рассказала, что ждет учителей за участие в Марше 9 мая

Молдавская оппозиция рассказала, что ждет учителей за участие в Марше 9 мая - РИА Новости, 07.05.2025

Молдавская оппозиция рассказала, что ждет учителей за участие в Марше 9 мая

Учителям в Молдавии пригрозили возможным увольнением за участие в Марше Победы 9 мая, школьникам также не рекомендовано участвовать в подобных мероприятиях,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:59:00+03:00

2025-05-07T12:59:00+03:00

2025-05-07T16:37:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Учителям в Молдавии пригрозили возможным увольнением за участие в Марше Победы 9 мая, школьникам также не рекомендовано участвовать в подобных мероприятиях, сообщает в среду оппозиционная в республике Партия социалистов. Ранее глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что госсекретарь министерства образования Молдавии Валентина Олару в неофициальном порядке довела до руководителей учебных заведений, что все, кто будут замечены на мероприятиях, посвященных Дню Победы, на переаттестацию могут не рассчитывать. "Особое возмущение вызывает давление на педагогов и учеников — им открыто угрожают увольнениями за участие в Марше Победы. Призывы увольнять учителей за участие в марше — это грубое нарушение прав человека и свободы выражения мнений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Соцпартии. Социалисты напоминают, что 9 мая — это день памяти, гордости и единства. "Мы сделаем всё, чтобы память о героизме наших предков жила в сердцах людей, несмотря на любые попытки ее очернить. Мы призываем власти прекратить давление на школы и отказаться от манипуляций детьми ради политических целей", - отмечено в заявлении. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250507/moldaviya-2015435797.html

https://ria.ru/20250425/gagauzija-2013467562.html

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в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец, день победы