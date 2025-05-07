СМИ: Моди непрерывно следил за ходом операции "Синдур"
ANI: Моди непрерывно следил за ходом операции "Синдур"
© AP Photo / Czarek SokolowskiНарендра Моди
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди непрерывно следил за ходом военной операции "Синдур" в отношении террористической инфраструктуры на территории Пакистана, сообщило агентство АНИ со ссылкой на источники.
"Премьер-министр Нарендра Моди постоянно следил за операцией "Синдур" в течение всей ночи", - сообщили источники агентства.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства.
Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация