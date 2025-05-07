https://ria.ru/20250507/miting-2015520156.html

Митинг к 80-летию Победы прошел у Вечного огня МГУ

Митинг к 80-летию Победы прошел у Вечного огня МГУ - РИА Новости, 07.05.2025

Митинг к 80-летию Победы прошел у Вечного огня МГУ

Торжественный митинг к 80-летию Великой Победы прошел у Вечного огня - Мемориальной стелы МГУ, где почтили память погибших в годы войны и отдали дань уважения... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:04:00+03:00

2025-05-07T13:04:00+03:00

2025-05-07T13:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

виктор садовничий

день победы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Торжественный митинг к 80-летию Великой Победы прошел у Вечного огня - Мемориальной стелы МГУ, где почтили память погибших в годы войны и отдали дань уважения ветеранам, передает корреспондент РИА Новости. "Мы собрались отметить наш праздник, 80-летие Победы. Мы собрались, чтобы сказать спасибо всем, кто обеспечил эту победу, и тем, кто воевал, тем, кто погиб во имя нашей победы, и тем, кто продолжил дело фронтовиков, удерживая, восстанавливая Московский университет после войны", - заявил в ходе митинга ректор МГУ академик Виктор Садовничий. В митинге приняли участие студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники МГУ. Мероприятие прошло у Вечного огня – Мемориальной стелы, возведенной перед первым учебным корпусом ровно 50 лет назад к тридцатой годовщине Победы. Как рассказали в университете, в первые дни войны добровольцами стали около 2 тысяч студентов и сотрудников МГУ, еще 3 тысячи человек были мобилизованы на строительство оборонительных рубежей. Из студентов и сотрудников вуза был сформирован 975-й артиллерийский полк и полностью укомплектован политсостав 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения. За 4 года войны 5 тысяч студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников МГУ ушли на фронт и в ополчение, стали танкистами и летчиками, артиллеристами и разведчиками, связистами и медсестрами. Более 3 тысяч из них отдали жизнь за Родину. А те, кто вернулись после Победы в университет, продолжили свой труд: учили студентов, вели научные исследования, развивали Московский университет.

https://ria.ru/20250427/dushanbe-2013719934.html

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общество, виктор садовничий, день победы