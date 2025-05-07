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Мишустин назвал лизинг в сельхозотрасли гибким инструментом - РИА Новости, 07.05.2025
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12:01 07.05.2025 (обновлено: 12:04 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/mishustin-2015486072.html
Мишустин назвал лизинг в сельхозотрасли гибким инструментом
Мишустин назвал лизинг в сельхозотрасли гибким инструментом - РИА Новости, 07.05.2025
Мишустин назвал лизинг в сельхозотрасли гибким инструментом
Лизинг в сельхозотрасли является гибким инструментом, который помогает укреплять позиции России как важного поставщика продовольствия на мировом рынке, заявил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:01:00+03:00
2025-05-07T12:04:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
росагролизинг
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лизинг в сельхозотрасли является гибким инструментом, который помогает укреплять позиции России как важного поставщика продовольствия на мировом рынке, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду провел встречу с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым. Глава правительства отметил, что президент РФ уделяет очень большое внимание сельхозпроизводству, кабмин постоянно проводит соответствующие тематические совещания. "И президент особо подчёркивает, что лизинг сегодня – достаточно гибкий инструмент, который позволяет нашим сельхозпроизводителям работать на собственном рынке и продвигать нашу продукцию за рубеж. Что, конечно, укрепляет роль России как важного поставщика продовольствия на мировом рынке", - заявил Мишустин. Премьер упомянул, что компания "Росагиолизинг" уже около четверти века обеспечивает отечественных аграриев техникой - комбайнами, тракторами, автотранспортом. "Очень важно, чтобы все необходимые инструменты, оборудование, технологии и машины были в доступности. И конечно, еще важна структура финансирования, возможности лизинга, которые "Росагролизинг" предоставляет этим компаниям", - подчеркнул он. Глава кабмина напомнил, что сейчас посевная кампания в ряде регионов ещё продолжается. Он попросил Косова рассказать о работе компании для обеспечения аграриев всем необходимым в этих условиях. "Сейчас, в разгар посевной кампании, важен каждый час для сельхозпроизводителей, для тех, кто трудится в поле. И предоставление качественной техники, финансовой поддержки для всех тех, кто сегодня обеспечивает нам в том числе и продовольственную безопасность, имеет огромное значение", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250430/pravitelstvo-2014368783.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, росагролизинг
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Росагролизинг
Мишустин назвал лизинг в сельхозотрасли гибким инструментом

Мишустин: лизинг в сельхозотрасли укрепляет позиции России на мировом рынке

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов во время встречи в Москве. 7 мая 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АО Росагролизинг Павел Косов во время встречи в Москве. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов во время встречи в Москве. 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лизинг в сельхозотрасли является гибким инструментом, который помогает укреплять позиции России как важного поставщика продовольствия на мировом рынке, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду провел встречу с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым. Глава правительства отметил, что президент РФ уделяет очень большое внимание сельхозпроизводству, кабмин постоянно проводит соответствующие тематические совещания.
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"И президент особо подчёркивает, что лизинг сегодня – достаточно гибкий инструмент, который позволяет нашим сельхозпроизводителям работать на собственном рынке и продвигать нашу продукцию за рубеж. Что, конечно, укрепляет роль России как важного поставщика продовольствия на мировом рынке", - заявил Мишустин.
Премьер упомянул, что компания "Росагиолизинг" уже около четверти века обеспечивает отечественных аграриев техникой - комбайнами, тракторами, автотранспортом.
"Очень важно, чтобы все необходимые инструменты, оборудование, технологии и машины были в доступности. И конечно, еще важна структура финансирования, возможности лизинга, которые "Росагролизинг" предоставляет этим компаниям", - подчеркнул он.
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Глава кабмина напомнил, что сейчас посевная кампания в ряде регионов ещё продолжается. Он попросил Косова рассказать о работе компании для обеспечения аграриев всем необходимым в этих условиях.
"Сейчас, в разгар посевной кампании, важен каждый час для сельхозпроизводителей, для тех, кто трудится в поле. И предоставление качественной техники, финансовой поддержки для всех тех, кто сегодня обеспечивает нам в том числе и продовольственную безопасность, имеет огромное значение", - добавил Мишустин.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинРосагролизинг
 
 
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