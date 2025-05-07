https://ria.ru/20250507/mishustin-2015486072.html

Мишустин назвал лизинг в сельхозотрасли гибким инструментом

Мишустин назвал лизинг в сельхозотрасли гибким инструментом - РИА Новости, 07.05.2025

Мишустин назвал лизинг в сельхозотрасли гибким инструментом

Лизинг в сельхозотрасли является гибким инструментом, который помогает укреплять позиции России как важного поставщика продовольствия на мировом рынке, заявил... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:01:00+03:00

2025-05-07T12:01:00+03:00

2025-05-07T12:04:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

росагролизинг

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лизинг в сельхозотрасли является гибким инструментом, который помогает укреплять позиции России как важного поставщика продовольствия на мировом рынке, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду провел встречу с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым. Глава правительства отметил, что президент РФ уделяет очень большое внимание сельхозпроизводству, кабмин постоянно проводит соответствующие тематические совещания. "И президент особо подчёркивает, что лизинг сегодня – достаточно гибкий инструмент, который позволяет нашим сельхозпроизводителям работать на собственном рынке и продвигать нашу продукцию за рубеж. Что, конечно, укрепляет роль России как важного поставщика продовольствия на мировом рынке", - заявил Мишустин. Премьер упомянул, что компания "Росагиолизинг" уже около четверти века обеспечивает отечественных аграриев техникой - комбайнами, тракторами, автотранспортом. "Очень важно, чтобы все необходимые инструменты, оборудование, технологии и машины были в доступности. И конечно, еще важна структура финансирования, возможности лизинга, которые "Росагролизинг" предоставляет этим компаниям", - подчеркнул он. Глава кабмина напомнил, что сейчас посевная кампания в ряде регионов ещё продолжается. Он попросил Косова рассказать о работе компании для обеспечения аграриев всем необходимым в этих условиях. "Сейчас, в разгар посевной кампании, важен каждый час для сельхозпроизводителей, для тех, кто трудится в поле. И предоставление качественной техники, финансовой поддержки для всех тех, кто сегодня обеспечивает нам в том числе и продовольственную безопасность, имеет огромное значение", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250430/pravitelstvo-2014368783.html

https://ria.ru/20250411/pshenitsa-2010799800.html

https://ria.ru/20250422/myaso-2012646673.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, росагролизинг