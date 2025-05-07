https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html

Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным

Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным - РИА Новости, 07.05.2025

Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным

Минтранс РФ обеспечивает возвращение к расписанию в ручном режиме, закрытие воздушного пространства в России беспрецедентно по своим масштабам, сообщил министр... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:32:00+03:00

2025-05-07T19:32:00+03:00

2025-05-07T19:32:00+03:00

россия

роман старовойт

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минтранс РФ обеспечивает возвращение к расписанию в ручном режиме, закрытие воздушного пространства в России беспрецедентно по своим масштабам, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт "Звезде". В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах центральной России отмечаются корректировки в расписании авиаперевозчиков. "Мы договорились, что авиакомпании будут более тщательно работать с пассажирами, предоставлять услуги, которые они обязаны предоставлять. Поэтому в ручном режиме сейчас обеспечиваем возврат к расписанию", - рассказал Старовойт. Он отметил, что закрытие воздушного пространства беспрецедентно по своим масштабам, Минтранс делает все ради безопасности пассажиров в том числе.

https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015649403.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, роман старовойт, министерство транспорта рф (минтранс россии)