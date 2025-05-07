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Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным - РИА Новости, 07.05.2025
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19:32 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным
Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным - РИА Новости, 07.05.2025
Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным
Минтранс РФ обеспечивает возвращение к расписанию в ручном режиме, закрытие воздушного пространства в России беспрецедентно по своим масштабам, сообщил министр... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:32:00+03:00
2025-05-07T19:32:00+03:00
россия
роман старовойт
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минтранс РФ обеспечивает возвращение к расписанию в ручном режиме, закрытие воздушного пространства в России беспрецедентно по своим масштабам, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт "Звезде". В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах центральной России отмечаются корректировки в расписании авиаперевозчиков. "Мы договорились, что авиакомпании будут более тщательно работать с пассажирами, предоставлять услуги, которые они обязаны предоставлять. Поэтому в ручном режиме сейчас обеспечиваем возврат к расписанию", - рассказал Старовойт. Он отметил, что закрытие воздушного пространства беспрецедентно по своим масштабам, Минтранс делает все ради безопасности пассажиров в том числе.
https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015649403.html
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россия, роман старовойт, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Роман Старовойт, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным

Старовойт: Минтранс обеспечивает возвращение к расписанию в ручном режиме

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минтранс РФ обеспечивает возвращение к расписанию в ручном режиме, закрытие воздушного пространства в России беспрецедентно по своим масштабам, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт "Звезде".
В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах центральной России отмечаются корректировки в расписании авиаперевозчиков.
«
"Мы договорились, что авиакомпании будут более тщательно работать с пассажирами, предоставлять услуги, которые они обязаны предоставлять. Поэтому в ручном режиме сейчас обеспечиваем возврат к расписанию", - рассказал Старовойт.
Он отметил, что закрытие воздушного пространства беспрецедентно по своим масштабам, Минтранс делает все ради безопасности пассажиров в том числе.
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РоссияРоман СтаровойтМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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