https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным
Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным - РИА Новости, 07.05.2025
Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным
Минтранс РФ обеспечивает возвращение к расписанию в ручном режиме, закрытие воздушного пространства в России беспрецедентно по своим масштабам, сообщил министр... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:32:00+03:00
2025-05-07T19:32:00+03:00
2025-05-07T19:32:00+03:00
россия
роман старовойт
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минтранс РФ обеспечивает возвращение к расписанию в ручном режиме, закрытие воздушного пространства в России беспрецедентно по своим масштабам, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт "Звезде". В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах центральной России отмечаются корректировки в расписании авиаперевозчиков. "Мы договорились, что авиакомпании будут более тщательно работать с пассажирами, предоставлять услуги, которые они обязаны предоставлять. Поэтому в ручном режиме сейчас обеспечиваем возврат к расписанию", - рассказал Старовойт. Он отметил, что закрытие воздушного пространства беспрецедентно по своим масштабам, Минтранс делает все ради безопасности пассажиров в том числе.
https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015649403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман старовойт, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Роман Старовойт, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным
Старовойт: Минтранс обеспечивает возвращение к расписанию в ручном режиме