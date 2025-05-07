https://ria.ru/20250507/mintrans-2015601790.html

Работа воздушного транспорта находится на особом контроле Минтранса

Работа воздушного транспорта находится на особом контроле Минтранса - РИА Новости, 07.05.2025

Работа воздушного транспорта находится на особом контроле Минтранса

Работа воздушного транспорта в условиях ограничений в ряде аэропортов РФ находится на особом контроле Минтранса России и Росавиации, сообщил заместитель... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:44:00+03:00

2025-05-07T16:44:00+03:00

2025-05-07T16:44:00+03:00

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Работа воздушного транспорта в условиях ограничений в ряде аэропортов РФ находится на особом контроле Минтранса России и Росавиации, сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. Ранее в среду Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали возникающие временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов (в первую очередь московского региона), сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний. "Работа воздушного транспорта в условиях ограничений – на особом контроле Минтранса и Росавиации", - рассказал Потешкин. На особом контроле – перевозка ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих. Каждый такой пассажир должен быть доставлен в пункт назначения, при необходимости нужно подключать другие виды транспорта.

https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015596824.html

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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество