https://ria.ru/20250507/mintrans-2015601790.html
Работа воздушного транспорта находится на особом контроле Минтранса
Работа воздушного транспорта находится на особом контроле Минтранса - РИА Новости, 07.05.2025
Работа воздушного транспорта находится на особом контроле Минтранса
Работа воздушного транспорта в условиях ограничений в ряде аэропортов РФ находится на особом контроле Минтранса России и Росавиации, сообщил заместитель... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:44:00+03:00
2025-05-07T16:44:00+03:00
2025-05-07T16:44:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Работа воздушного транспорта в условиях ограничений в ряде аэропортов РФ находится на особом контроле Минтранса России и Росавиации, сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. Ранее в среду Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали возникающие временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов (в первую очередь московского региона), сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний. "Работа воздушного транспорта в условиях ограничений – на особом контроле Минтранса и Росавиации", - рассказал Потешкин. На особом контроле – перевозка ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих. Каждый такой пассажир должен быть доставлен в пункт назначения, при необходимости нужно подключать другие виды транспорта.
https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015596824.html
https://ria.ru/20250507/ogranichenija-2015439640.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_376:0:1737:1021_1920x0_80_0_0_af9227743ed65d87293c14af0e5c14c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Работа воздушного транспорта находится на особом контроле Минтранса
Работа воздушного транспорта находится на особом контроле Минтранса и Росавиации