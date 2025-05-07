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ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область
ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область - РИА Новости, 07.05.2025
ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область
ПВО министерства обороны России отражает пятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:48:00+03:00
2025-05-07T05:48:00+03:00
2025-05-07T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ПВО министерства обороны России отражает пятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "В регионе по-прежнему сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны России продолжают боевую работу, отражая пятую атаку БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавших нет, ситуация на контроле.
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безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область
Миляев: ПВО отражает пятую волну атаки БПЛА на Тульскую область