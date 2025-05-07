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В МИД прокомментировали заявление Келлога о 30-дневном перемирии - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 07.05.2025 (обновлено: 21:12 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/mid-2015689307.html
В МИД прокомментировали заявление Келлога о 30-дневном перемирии
В МИД прокомментировали заявление Келлога о 30-дневном перемирии - РИА Новости, 07.05.2025
В МИД прокомментировали заявление Келлога о 30-дневном перемирии
Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием вызывает удивление, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:03:00+03:00
2025-05-07T21:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
россия
в мире
сша
кит келлог
мария захарова
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием вызывает удивление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога, сделанное в интервью Fox News 6 мая, вызывает удивление. Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды", - отметила она.Президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
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москва, россия, в мире, сша, кит келлог, мария захарова, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, В мире, США, Кит Келлог, Мария Захарова, Владимир Путин, Украина
В МИД прокомментировали заявление Келлога о 30-дневном перемирии

В МИД удивились после слов Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием вызывает удивление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога, сделанное в интервью Fox News 6 мая, вызывает удивление. Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды", - отметила она.
Президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
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Вчера, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияВ миреСШАКит КеллогМария ЗахароваВладимир ПутинУкраина
 
 
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