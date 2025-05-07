https://ria.ru/20250507/mid-2015689307.html
В МИД прокомментировали заявление Келлога о 30-дневном перемирии
В МИД прокомментировали заявление Келлога о 30-дневном перемирии - РИА Новости, 07.05.2025
В МИД прокомментировали заявление Келлога о 30-дневном перемирии
Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием вызывает удивление, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:03:00+03:00
2025-05-07T21:03:00+03:00
2025-05-07T21:12:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием вызывает удивление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога, сделанное в интервью Fox News 6 мая, вызывает удивление. Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды", - отметила она.Президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
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В МИД прокомментировали заявление Келлога о 30-дневном перемирии
В МИД удивились после слов Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием