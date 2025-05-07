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МИД России отреагировал на запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:39 07.05.2025 (обновлено: 17:04 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/mid-2015599740.html
МИД России отреагировал на запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича
МИД России отреагировал на запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича - РИА Новости, 07.05.2025
МИД России отреагировал на запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича
Страны Евросоюза продолжают ограничивать суверенное право государств вести свою внешнюю политику, не разрешая президенту Сербии Александру Вучичу совершить... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:39:00+03:00
2025-05-07T17:04:00+03:00
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москва
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александр вучич
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Страны Евросоюза продолжают ограничивать суверенное право государств вести свою внешнюю политику, не разрешая президенту Сербии Александру Вучичу совершить перелет в Москву через свое воздушное пространство, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее портал издания "Вечерне новости" сообщал, что власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая."Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ – очередной вопиющий случай. В русле развязанной Брюсселем в угоду киевскому режиму кампании запугивания европейских лидеров, чтобы не допустить их поездки в Москву, наиболее рьяные есовцы используют нецивилизованные методы, стремятся закрыть транспортные маршруты, ведущие в Россию", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.Как отметила официальный представитель МИД РФ, поведение властей Литвы и Латвии не удивляет, а "злонамеренные происки", чтобы насолить России, останутся бесплодными."Вильнюс и Рига давно зарезервировали за собой роль русофобского форпоста, готового к любым диким выходкам, лишь бы насолить и России, и тем, кто отказывается следовать в кильватере "надзирателей" из числа евросоюзовских бюрократов", - отметила она.При этом Захарова подчеркнула, что никто не в силах разрушить стратегическое партнерство и многовековую дружбу Москвы и Белграда."Никто не в силах разрушить наше стратегическое партнерство с Белградом, многовековую дружбу с братским сербским народом. Россия достойно отметит юбилей Великой Победы вместе с внушительным числом зарубежных гостей, для которых важно встретить этот священный праздник в кругу друзей именно в Москве", - добавила она.Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
https://ria.ru/20250507/vuchich-2015593008.html
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
https://ria.ru/20250507/parad-2015579840.html
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в мире, россия, литва, латвия, москва, сербия, александр вучич, мария захарова, владимир путин, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Россия, Литва, Латвия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Сербия, Александр Вучич, Мария Захарова, Владимир Путин, Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД России отреагировал на запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича

МИД РФ: ЕС продолжает ограничивать право государств вести свою внешнюю политику

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Страны Евросоюза продолжают ограничивать суверенное право государств вести свою внешнюю политику, не разрешая президенту Сербии Александру Вучичу совершить перелет в Москву через свое воздушное пространство, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее портал издания "Вечерне новости" сообщал, что власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая.
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Посол России назвал запрет Вучичу на поездку в Москву проявлением нацизма
Вчера, 16:25
«
"Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ – очередной вопиющий случай. В русле развязанной Брюсселем в угоду киевскому режиму кампании запугивания европейских лидеров, чтобы не допустить их поездки в Москву, наиболее рьяные есовцы используют нецивилизованные методы, стремятся закрыть транспортные маршруты, ведущие в Россию", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, поведение властей Литвы и Латвии не удивляет, а "злонамеренные происки", чтобы насолить России, останутся бесплодными.
"Вильнюс и Рига давно зарезервировали за собой роль русофобского форпоста, готового к любым диким выходкам, лишь бы насолить и России, и тем, кто отказывается следовать в кильватере "надзирателей" из числа евросоюзовских бюрократов", - отметила она.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
"Парад суверенов". Евросоюз впал в истерику от происходящего в Москве
Вчера, 08:00
При этом Захарова подчеркнула, что никто не в силах разрушить стратегическое партнерство и многовековую дружбу Москвы и Белграда.
«
"Никто не в силах разрушить наше стратегическое партнерство с Белградом, многовековую дружбу с братским сербским народом. Россия достойно отметит юбилей Великой Победы вместе с внушительным числом зарубежных гостей, для которых важно встретить этот священный праздник в кругу друзей именно в Москве", - добавила она.
Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Вчера, 16:09
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияЛитваЛатвияМоскваСербияАлександр ВучичМария ЗахароваВладимир ПутинЕвросоюз80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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