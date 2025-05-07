https://ria.ru/20250507/mid-2015599740.html

МИД России отреагировал на запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича

МИД России отреагировал на запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича - РИА Новости, 07.05.2025

МИД России отреагировал на запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича

Страны Евросоюза продолжают ограничивать суверенное право государств вести свою внешнюю политику, не разрешая президенту Сербии Александру Вучичу совершить... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:39:00+03:00

2025-05-07T16:39:00+03:00

2025-05-07T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Страны Евросоюза продолжают ограничивать суверенное право государств вести свою внешнюю политику, не разрешая президенту Сербии Александру Вучичу совершить перелет в Москву через свое воздушное пространство, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее портал издания "Вечерне новости" сообщал, что власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая."Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ – очередной вопиющий случай. В русле развязанной Брюсселем в угоду киевскому режиму кампании запугивания европейских лидеров, чтобы не допустить их поездки в Москву, наиболее рьяные есовцы используют нецивилизованные методы, стремятся закрыть транспортные маршруты, ведущие в Россию", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.Как отметила официальный представитель МИД РФ, поведение властей Литвы и Латвии не удивляет, а "злонамеренные происки", чтобы насолить России, останутся бесплодными."Вильнюс и Рига давно зарезервировали за собой роль русофобского форпоста, готового к любым диким выходкам, лишь бы насолить и России, и тем, кто отказывается следовать в кильватере "надзирателей" из числа евросоюзовских бюрократов", - отметила она.При этом Захарова подчеркнула, что никто не в силах разрушить стратегическое партнерство и многовековую дружбу Москвы и Белграда."Никто не в силах разрушить наше стратегическое партнерство с Белградом, многовековую дружбу с братским сербским народом. Россия достойно отметит юбилей Великой Победы вместе с внушительным числом зарубежных гостей, для которых важно встретить этот священный праздник в кругу друзей именно в Москве", - добавила она.Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

https://ria.ru/20250507/vuchich-2015593008.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

https://ria.ru/20250507/parad-2015579840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, литва, латвия, москва, сербия, александр вучич, мария захарова, владимир путин, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне