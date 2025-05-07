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МИД Индии прокомментировал проведение операции "Синдур" - РИА Новости, 07.05.2025
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11:30 07.05.2025 (обновлено: 11:59 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/mid-2015485421.html
МИД Индии прокомментировал проведение операции "Синдур"
МИД Индии прокомментировал проведение операции "Синдур" - РИА Новости, 07.05.2025
МИД Индии прокомментировал проведение операции "Синдур"
Индия, проводя операцию "Синдур", воспользовалась своим правом на ответ, упреждение и сдерживание трансграничных атак террористов из Пакистана, заявил первый... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:30:00+03:00
2025-05-07T11:59:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Индия, проводя операцию "Синдур", воспользовалась своим правом на ответ, упреждение и сдерживание трансграничных атак террористов из Пакистана, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. "Последнее нападение в Пахалагаме вызвало глубокий гнев в Джаме и Кашмире, а также в других частях Индии. После нападений правительство Индии отреагировало набором первоначальных мер, касающихся нашего взаимодействия с Пакистаном. Было сочтено необходимым, чтобы исполнители и планировщики нападения 22 апреля были привлечены к ответственности. Несмотря на то, что прошло две недели с момента нападения, Пакистан не предпринял никаких очевидных шагов для принятия мер против террористической инфраструктуры на своей территории или на территории, находящейся под его контролем", - заявил Мисри на брифинге. "Ранее сегодня утром Индия воспользовалась своим правом на ответ и упреждение, а также сдержала больше таких трансграничных атак. Эти действия были оценены как неэскалационные, соразмерные и ответственные. Они были сосредоточены на уничтожении террористической инфраструктуры и обезвреживании террористов, которые, вероятно, будут отправлены в Индию", - добавил он. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/indiya-2015414903.html
https://ria.ru/20250506/pakistan-2015412650.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
МИД Индии прокомментировал проведение операции "Синдур"

МИД: Индия воспользовалась правом предотвратить атаки террористов из Пакистана

© AP Photo / M.D. MughalПалестинский военный в Музаффарабаде после индийского удара. 7 мая 2025
Палестинский военный в Музаффарабаде после индийского удара. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
Палестинский военный в Музаффарабаде после индийского удара. 7 мая 2025
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Индия, проводя операцию "Синдур", воспользовалась своим правом на ответ, упреждение и сдерживание трансграничных атак террористов из Пакистана, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
"Последнее нападение в Пахалагаме вызвало глубокий гнев в Джаме и Кашмире, а также в других частях Индии. После нападений правительство Индии отреагировало набором первоначальных мер, касающихся нашего взаимодействия с Пакистаном. Было сочтено необходимым, чтобы исполнители и планировщики нападения 22 апреля были привлечены к ответственности. Несмотря на то, что прошло две недели с момента нападения, Пакистан не предпринял никаких очевидных шагов для принятия мер против террористической инфраструктуры на своей территории или на территории, находящейся под его контролем", - заявил Мисри на брифинге.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Минобороны Индии назвали причину проведения операции "Синдур"
Вчера, 00:32
"Ранее сегодня утром Индия воспользовалась своим правом на ответ и упреждение, а также сдержала больше таких трансграничных атак. Эти действия были оценены как неэскалационные, соразмерные и ответственные. Они были сосредоточены на уничтожении террористической инфраструктуры и обезвреживании террористов, которые, вероятно, будут отправлены в Индию", - добавил он.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
*Запрещенная в России террористическая организация
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Индии заявили, что не атаковали военные объекты в Пакистане
6 мая, 23:58
 
В миреИндияПакистанКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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