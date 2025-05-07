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Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса
Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса - РИА Новости, 07.05.2025
Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса
Главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации, стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия, заявил на брифинге РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:03:00+03:00
2025-05-07T12:03:00+03:00
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации, стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня. Большинство стран международного сообщества также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", - заявил дипломат. Он отметил, что "главной задачей является недопущение эскалации напряженности, все соответствующие стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия".
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в мире, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай
Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса
Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса и выработать консенсус