https://ria.ru/20250507/mid-2015485241.html

Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса

Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса - РИА Новости, 07.05.2025

Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса

Главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации, стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия, заявил на брифинге РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:03:00+03:00

2025-05-07T12:03:00+03:00

2025-05-07T12:09:00+03:00

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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации, стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня. Большинство стран международного сообщества также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", - заявил дипломат. Он отметил, что "главной задачей является недопущение эскалации напряженности, все соответствующие стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия".

https://ria.ru/20250428/svo-2013764300.html

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