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Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 07.05.2025 (обновлено: 12:09 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/mid-2015485241.html
Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса
Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса - РИА Новости, 07.05.2025
Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса
Главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации, стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия, заявил на брифинге РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:03:00+03:00
2025-05-07T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации, стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня. Большинство стран международного сообщества также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", - заявил дипломат. Он отметил, что "главной задачей является недопущение эскалации напряженности, все соответствующие стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия".
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в мире, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай
Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса

Китай призвал не допустить эскалацию украинского кризиса и выработать консенсус

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации, стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня. Большинство стран международного сообщества также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", - заявил дипломат.
Он отметил, что "главной задачей является недопущение эскалации напряженности, все соответствующие стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия".
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