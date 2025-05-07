https://ria.ru/20250507/mid-2015451887.html

МИД России призвал Индию и Пакистан к сдержанности

МИД России призвал Индию и Пакистан к сдержанности - РИА Новости, 07.05.2025

МИД России призвал Индию и Пакистан к сдержанности

Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:14:00+03:00

2025-05-07T09:14:00+03:00

2025-05-07T09:16:00+03:00

в мире

нью-дели

исламабад

россия

мария захарова

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у Пахалгам. Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом. Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Она выразила надежду на урегулирование ситуации мирными средствами."Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - подчеркнула официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20250507/indija-2015446741.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015448662.html

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в мире, нью-дели, исламабад, россия, мария захарова, операция синдур в пакистане