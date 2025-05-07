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МИД России призвал Индию и Пакистан к сдержанности - РИА Новости, 07.05.2025
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09:14 07.05.2025 (обновлено: 09:16 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/mid-2015451887.html
МИД России призвал Индию и Пакистан к сдержанности
МИД России призвал Индию и Пакистан к сдержанности - РИА Новости, 07.05.2025
МИД России призвал Индию и Пакистан к сдержанности
Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:14:00+03:00
2025-05-07T09:16:00+03:00
в мире
нью-дели
исламабад
россия
мария захарова
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у Пахалгам. Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом. Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Она выразила надежду на урегулирование ситуации мирными средствами."Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - подчеркнула официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20250507/indija-2015446741.html
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в мире, нью-дели, исламабад, россия, мария захарова, операция синдур в пакистане
В мире, Нью-Дели, Исламабад, Россия, Мария Захарова, Операция Синдур в Пакистане
МИД России призвал Индию и Пакистан к сдержанности

МИД России после эскалации отношений Индии и Пакистана призвал к сдержанности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Нью-Дели и Исламабадом, призывает вовлеченные стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у Пахалгам. Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом. Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Она выразила надежду на урегулирование ситуации мирными средствами.
"Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - подчеркнула официальный представитель МИД.
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В миреНью-ДелиИсламабадРоссияМария ЗахароваОперация Синдур в Пакистане
 
 
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