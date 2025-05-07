https://ria.ru/20250507/mid--2015688041.html

МИД назвал Украину единственным препятствием к перемирию

МИД назвал Украину единственным препятствием к перемирию - РИА Новости, 07.05.2025

МИД назвал Украину единственным препятствием к перемирию

Единственным препятствием к перемирию на Украине является Киев, он не желает обсуждать условия долгосрочного прекращения огня., заявила официальный... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:54:00+03:00

2025-05-07T20:54:00+03:00

2025-05-07T21:25:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Единственным препятствием к перемирию на Украине является Киев, он не желает обсуждать условия долгосрочного прекращения огня., заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня", - говорится в ее комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.Как сообщила Захарова, звучащие в США заявления о несогласии Москвы с установлением 30-дневного перемирия вызывают удивление."Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога, сделанное в интервью Fox News 6 мая, вызывает удивление. Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды", - отметила она.При этом Захарова подчеркнула, что долгосрочное прекращение огня на Украине будет требовать тщательного контроля за его соблюдением, иначе конфликт разгорится с новой силой."Установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения, а это около 1200 километров, то есть больше, чем от Вашингтона до Чикаго, да еще на такой продолжительный период, как 30 дней, связано с массой нюансов, которые требуют проработки. Важно обеспечить действенный контроль за соблюдением режима, не допустить, чтобы этот период использовался для повышения боевого потенциала ВСУ, форсированной мобилизации и поставок вооружений", - заявила она.Президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

https://ria.ru/20250505/sanktsii--2014896694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, вооруженные силы украины, кит келлог, владимир путин