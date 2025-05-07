https://ria.ru/20250507/metro-2015489881.html

Ликсутов поздравил ветеранов и сотрудников московского метро с Днем Победы

Ликсутов поздравил ветеранов и сотрудников московского метро с Днем Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Ликсутов поздравил ветеранов и сотрудников московского метро с Днем Победы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поздравил ветеранов, тружеников тыла и сотрудников столичного метро с юбилеем... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:42:00+03:00

2025-05-07T11:42:00+03:00

2025-05-07T11:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

москва

максим ликсутов

виктор козловский

московский метрополитен

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732269491_0:163:3052:1880_1920x0_80_0_0_795d9ef3d85e3be7cf8fc8f5c0b58d10.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поздравил ветеранов, тружеников тыла и сотрудников столичного метро с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. "Дорогие друзья, дорогие ветераны! Сегодня, в этом году, у нас две, наверное, главные даты за ближайшие десятилетия - это, конечно, юбилей Победы и 90 лет московскому метро. Даты, на мой взгляд, для каждого москвича, для гостя столицы - это вещи, которые каждый человек понимает. Особенно это, конечно, связано с Победой и, конечно, ... без Московского метрополитена никогда бы наша столица так не развивалась", - сказал Ликсутов. Он подчеркнул, что столичное метро, несмотря ни на Великую Отечественную войну, ни на пандемию и другие вызовы времени, практически никогда не останавливало свою работу. "Хочу поздравить вас и с 80-летием Победы, и с нашим общим праздником - 90 лет Московскому метрополитену. Большое вам спасибо за труд, за ваши часы, дни, годы, которые вы посвятили Московскому метрополитену и работе на благо Москвы. Большое вам всем спасибо и пламенный вам привет от мэра города, от правительства Москвы и, конечно, от меня лично", - добавил Ликсутов. В свою очередь начальник Московского метрополитена Виктор Козловский добавил, что сегодня в столице проживают два участника Великой Отечественной войны, 10 узников концлагерей и 26 тружеников тыла - работников столичной подземки. Он пожелал им крепкого здоровья, подчеркнув, что память об их подвигах не должна быть забыта. В ходе мероприятия академический хор Московского метрополитена исполнил гимн Российской Федерации, а также знаменитые песни, посвященные Дню Победы. В завершение митинга его участники возложили цветы к обелиску воинам-метрополитеновцам, погибшим в боях за Родину.

https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html

https://ria.ru/20250505/aktsija-2015085140.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , виктор козловский, московский метрополитен, 80-летие победы в великой отечественной войне