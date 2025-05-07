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Ликсутов поздравил ветеранов и сотрудников московского метро с Днем Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:42 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/metro-2015489881.html
Ликсутов поздравил ветеранов и сотрудников московского метро с Днем Победы
Ликсутов поздравил ветеранов и сотрудников московского метро с Днем Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Ликсутов поздравил ветеранов и сотрудников московского метро с Днем Победы
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поздравил ветеранов, тружеников тыла и сотрудников столичного метро с юбилеем... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:42:00+03:00
2025-05-07T11:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
виктор козловский
московский метрополитен
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поздравил ветеранов, тружеников тыла и сотрудников столичного метро с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. "Дорогие друзья, дорогие ветераны! Сегодня, в этом году, у нас две, наверное, главные даты за ближайшие десятилетия - это, конечно, юбилей Победы и 90 лет московскому метро. Даты, на мой взгляд, для каждого москвича, для гостя столицы - это вещи, которые каждый человек понимает. Особенно это, конечно, связано с Победой и, конечно, ... без Московского метрополитена никогда бы наша столица так не развивалась", - сказал Ликсутов. Он подчеркнул, что столичное метро, несмотря ни на Великую Отечественную войну, ни на пандемию и другие вызовы времени, практически никогда не останавливало свою работу. "Хочу поздравить вас и с 80-летием Победы, и с нашим общим праздником - 90 лет Московскому метрополитену. Большое вам спасибо за труд, за ваши часы, дни, годы, которые вы посвятили Московскому метрополитену и работе на благо Москвы. Большое вам всем спасибо и пламенный вам привет от мэра города, от правительства Москвы и, конечно, от меня лично", - добавил Ликсутов. В свою очередь начальник Московского метрополитена Виктор Козловский добавил, что сегодня в столице проживают два участника Великой Отечественной войны, 10 узников концлагерей и 26 тружеников тыла - работников столичной подземки. Он пожелал им крепкого здоровья, подчеркнув, что память об их подвигах не должна быть забыта. В ходе мероприятия академический хор Московского метрополитена исполнил гимн Российской Федерации, а также знаменитые песни, посвященные Дню Победы. В завершение митинга его участники возложили цветы к обелиску воинам-метрополитеновцам, погибшим в боях за Родину.
https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , виктор козловский, московский метрополитен, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Виктор Козловский, Московский метрополитен, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ликсутов поздравил ветеранов и сотрудников московского метро с Днем Победы

Заммэра Москвы Ликсутов поздравил ветеранов и тружеников тыла с юбилеем Победы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМаксим Ликсутов
Максим Ликсутов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Максим Ликсутов . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поздравил ветеранов, тружеников тыла и сотрудников столичного метро с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
"Дорогие друзья, дорогие ветераны! Сегодня, в этом году, у нас две, наверное, главные даты за ближайшие десятилетия - это, конечно, юбилей Победы и 90 лет московскому метро. Даты, на мой взгляд, для каждого москвича, для гостя столицы - это вещи, которые каждый человек понимает. Особенно это, конечно, связано с Победой и, конечно, ... без Московского метрополитена никогда бы наша столица так не развивалась", - сказал Ликсутов.
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Он подчеркнул, что столичное метро, несмотря ни на Великую Отечественную войну, ни на пандемию и другие вызовы времени, практически никогда не останавливало свою работу.
"Хочу поздравить вас и с 80-летием Победы, и с нашим общим праздником - 90 лет Московскому метрополитену. Большое вам спасибо за труд, за ваши часы, дни, годы, которые вы посвятили Московскому метрополитену и работе на благо Москвы. Большое вам всем спасибо и пламенный вам привет от мэра города, от правительства Москвы и, конечно, от меня лично", - добавил Ликсутов.
В свою очередь начальник Московского метрополитена Виктор Козловский добавил, что сегодня в столице проживают два участника Великой Отечественной войны, 10 узников концлагерей и 26 тружеников тыла - работников столичной подземки. Он пожелал им крепкого здоровья, подчеркнув, что память об их подвигах не должна быть забыта.
В ходе мероприятия академический хор Московского метрополитена исполнил гимн Российской Федерации, а также знаменитые песни, посвященные Дню Победы. В завершение митинга его участники возложили цветы к обелиску воинам-метрополитеновцам, погибшим в боях за Родину.
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