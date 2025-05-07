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"Движемся к этому". В США призвали к радикальным мерам по Украине

"Движемся к этому". В США призвали к радикальным мерам по Украине - РИА Новости, 07.05.2025

"Движемся к этому". В США призвали к радикальным мерам по Украине

Режим Владимира Зеленского необходимо устранить, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:23:00+03:00

2025-05-07T17:23:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского необходимо устранить, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Этот режим не получится реформировать или изменить, а значит, его нужно уничтожить. Думаю, именно по этому пути мы сейчас и движемся", — заявил Макгрегор.Эксперт также считает, что у Москвы нет пока никаких причины идти на диалог с Киевом из-за ненависти украинцев к россиянами.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады.

https://ria.ru/20250507/chekhiya-2015522941.html

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в мире, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, киев, министерство обороны сша