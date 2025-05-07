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"Движемся к этому". В США призвали к радикальным мерам по Украине - РИА Новости, 07.05.2025
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17:23 07.05.2025
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"Движемся к этому". В США призвали к радикальным мерам по Украине
"Движемся к этому". В США призвали к радикальным мерам по Украине - РИА Новости, 07.05.2025
"Движемся к этому". В США призвали к радикальным мерам по Украине
Режим Владимира Зеленского необходимо устранить, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:23:00+03:00
2025-05-07T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского необходимо устранить, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Этот режим не получится реформировать или изменить, а значит, его нужно уничтожить. Думаю, именно по этому пути мы сейчас и движемся", — заявил Макгрегор.Эксперт также считает, что у Москвы нет пока никаких причины идти на диалог с Киевом из-за ненависти украинцев к россиянами.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады.
https://ria.ru/20250507/chekhiya-2015522941.html
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в мире, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, киев, министерство обороны сша
В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Министерство обороны США
"Движемся к этому". В США призвали к радикальным мерам по Украине

Полковник Макгрегор: режим Зеленского необходимо устранить

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского необходимо устранить, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«
"Этот режим не получится реформировать или изменить, а значит, его нужно уничтожить. Думаю, именно по этому пути мы сейчас и движемся", — заявил Макгрегор.
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Эксперт также считает, что у Москвы нет пока никаких причины идти на диалог с Киевом из-за ненависти украинцев к россиянами.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады.
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