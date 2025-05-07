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Мерц рассказал, на какие гарантии безопасности может рассчитывать Киев - РИА Новости, 07.05.2025
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23:32 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/merts-2015710121.html
Мерц рассказал, на какие гарантии безопасности может рассчитывать Киев
Мерц рассказал, на какие гарантии безопасности может рассчитывать Киев - РИА Новости, 07.05.2025
Мерц рассказал, на какие гарантии безопасности может рассчитывать Киев
В качестве гарантии безопасности Украине после потенциального прекращения огня могла бы выступить масштабная поддержка вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:32:00+03:00
2025-05-07T23:32:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
фридрих мерц
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В качестве гарантии безопасности Украине после потенциального прекращения огня могла бы выступить масштабная поддержка вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Европы и США, заявил в интервью телеканалу Welt новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц. В ходе интервью канцлер заявил, что вопрос отправки немецких военнослужащих на Украину не стоит, на что ему был задан вопрос, на какие гарантии безопасности в таком случае может рассчитывать Киев. "Ну, конечно, мы могли бы и дальше значительно поддерживать украинскую армию, снабжать её вооружениями при поддержке США в рамках совместных усилий Европы. Существует целый ряд возможностей, как можно обеспечить соблюдение подобного соглашения о прекращении огня и в дальнейшем мирного соглашения", - сказал Мерц. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, фридрих мерц, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, welt
В мире, Украина, США, Россия, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Welt
Мерц рассказал, на какие гарантии безопасности может рассчитывать Киев

Мерц: гарантией безопасности Киеву может выступить поддержка ВСУ Европой и США

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В качестве гарантии безопасности Украине после потенциального прекращения огня могла бы выступить масштабная поддержка вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Европы и США, заявил в интервью телеканалу Welt новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
В ходе интервью канцлер заявил, что вопрос отправки немецких военнослужащих на Украину не стоит, на что ему был задан вопрос, на какие гарантии безопасности в таком случае может рассчитывать Киев.
«
"Ну, конечно, мы могли бы и дальше значительно поддерживать украинскую армию, снабжать её вооружениями при поддержке США в рамках совместных усилий Европы. Существует целый ряд возможностей, как можно обеспечить соблюдение подобного соглашения о прекращении огня и в дальнейшем мирного соглашения", - сказал Мерц.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияФридрих МерцСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОWelt
 
 
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