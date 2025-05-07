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Речи об отправке немецких военных на Украину не идет, заявил Мерц - РИА Новости, 07.05.2025
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23:10 07.05.2025 (обновлено: 23:26 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/merts-2015707495.html
Речи об отправке немецких военных на Украину не идет, заявил Мерц
Речи об отправке немецких военных на Украину не идет, заявил Мерц - РИА Новости, 07.05.2025
Речи об отправке немецких военных на Украину не идет, заявил Мерц
В настоящее время речи об отправке немецких военнослужащих на Украину не идет, заявил в интервью телеканалу Welt новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:10:00+03:00
2025-05-07T23:26:00+03:00
в мире
украина
фридрих мерц
германия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В настоящее время речи об отправке немецких военнослужащих на Украину не идет, заявил в интервью телеканалу Welt новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц."Этот вопрос на данный момент вообще не стоит. Мы находимся далеко от прекращения огня и ещё дальше - от мирного соглашения", - сказал Мерц, отвечая на вопрос о возможности отправки немецких военнослужащих на Украину.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20250507/merts-2015571366.html
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в мире, украина, фридрих мерц, германия
В мире, Украина, Фридрих Мерц, Германия
Речи об отправке немецких военных на Украину не идет, заявил Мерц

Мерц: в настоящее время речи об отправке немецких военных на Украину не идет

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В настоящее время речи об отправке немецких военнослужащих на Украину не идет, заявил в интервью телеканалу Welt новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«
"Этот вопрос на данный момент вообще не стоит. Мы находимся далеко от прекращения огня и ещё дальше - от мирного соглашения", - сказал Мерц, отвечая на вопрос о возможности отправки немецких военнослужащих на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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