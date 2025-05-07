https://ria.ru/20250507/merts-2015707495.html

Речи об отправке немецких военных на Украину не идет, заявил Мерц

Речи об отправке немецких военных на Украину не идет, заявил Мерц - РИА Новости, 07.05.2025

Речи об отправке немецких военных на Украину не идет, заявил Мерц

В настоящее время речи об отправке немецких военнослужащих на Украину не идет, заявил в интервью телеканалу Welt новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:10:00+03:00

2025-05-07T23:10:00+03:00

2025-05-07T23:26:00+03:00

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украина

фридрих мерц

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В настоящее время речи об отправке немецких военнослужащих на Украину не идет, заявил в интервью телеканалу Welt новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц."Этот вопрос на данный момент вообще не стоит. Мы находимся далеко от прекращения огня и ещё дальше - от мирного соглашения", - сказал Мерц, отвечая на вопрос о возможности отправки немецких военнослужащих на Украину.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20250507/merts-2015571366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, фридрих мерц, германия