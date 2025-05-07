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В МИД прокомментировали избрание Мерца канцлером ФРГ - РИА Новости, 07.05.2025
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13:38 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/merts-2015529692.html
В МИД прокомментировали избрание Мерца канцлером ФРГ
В МИД прокомментировали избрание Мерца канцлером ФРГ - РИА Новости, 07.05.2025
В МИД прокомментировали избрание Мерца канцлером ФРГ
В Москве предпочитают не комментировать внутриполитические события в других странах, но считают, что процесс избрания Фридриха Мерца новым канцлером говорит о... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:38:00+03:00
2025-05-07T13:38:00+03:00
в мире
германия
москва
россия
фридрих мерц
александр грушко
хдс/хсс
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве предпочитают не комментировать внутриполитические события в других странах, но считают, что процесс избрания Фридриха Мерца новым канцлером говорит о кризисе политической системы в стране, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП). "Мы внутриполитические события стараемся не комментировать. Но вместе с тем понятно, что эта история свидетельствует о том, что политическая система Германии, как и экономика, находится не в лучшем состоянии. Внутриполитическая ситуация в ФРГ достаточно напряженная, и те проблемы, с которыми сталкивается сегодня страна, сказываются на внутриполитическом ландшафте, настроениях избирателей", - сказал Грушко журналистам.
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в мире, германия, москва, россия, фридрих мерц, александр грушко, хдс/хсс
В мире, Германия, Москва, Россия, Фридрих Мерц, Александр Грушко, ХДС/ХСС
В МИД прокомментировали избрание Мерца канцлером ФРГ

Грушко: избрание Мерца канцлером говорит о кризисе политической системы в ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberГлава ХДС Фридрих Мерц
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава ХДС Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве предпочитают не комментировать внутриполитические события в других странах, но считают, что процесс избрания Фридриха Мерца новым канцлером говорит о кризисе политической системы в стране, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).
"Мы внутриполитические события стараемся не комментировать. Но вместе с тем понятно, что эта история свидетельствует о том, что политическая система Германии, как и экономика, находится не в лучшем состоянии. Внутриполитическая ситуация в ФРГ достаточно напряженная, и те проблемы, с которыми сталкивается сегодня страна, сказываются на внутриполитическом ландшафте, настроениях избирателей", - сказал Грушко журналистам.
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В миреГерманияМоскваРоссияФридрих МерцАлександр ГрушкоХДС/ХСС
 
 
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