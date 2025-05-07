https://ria.ru/20250507/merts-2015529692.html

В МИД прокомментировали избрание Мерца канцлером ФРГ

В МИД прокомментировали избрание Мерца канцлером ФРГ - РИА Новости, 07.05.2025

В МИД прокомментировали избрание Мерца канцлером ФРГ

В Москве предпочитают не комментировать внутриполитические события в других странах, но считают, что процесс избрания Фридриха Мерца новым канцлером говорит о... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:38:00+03:00

2025-05-07T13:38:00+03:00

2025-05-07T13:38:00+03:00

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александр грушко

хдс/хсс

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве предпочитают не комментировать внутриполитические события в других странах, но считают, что процесс избрания Фридриха Мерца новым канцлером говорит о кризисе политической системы в стране, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП). "Мы внутриполитические события стараемся не комментировать. Но вместе с тем понятно, что эта история свидетельствует о том, что политическая система Германии, как и экономика, находится не в лучшем состоянии. Внутриполитическая ситуация в ФРГ достаточно напряженная, и те проблемы, с которыми сталкивается сегодня страна, сказываются на внутриполитическом ландшафте, настроениях избирателей", - сказал Грушко журналистам.

https://ria.ru/20250507/zakharova-2015438664.html

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