https://ria.ru/20250507/medvedev-2015596581.html

Медведев провел встречу с президентом Кубы

Медведев провел встречу с президентом Кубы - РИА Новости, 07.05.2025

Медведев провел встречу с президентом Кубы

Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который также... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:29:00+03:00

2025-05-07T16:29:00+03:00

2025-05-07T16:55:00+03:00

куба

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий медведев

россия

мигель диас-канель бермудес

единая россия

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который также является первым секретарём ЦК Компартии республики."Провёл встречу с первым секретарём ЦК Компартии Кубы (КПК), президентом Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом. Благодарны кубинским друзьям за участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "Вконтакте".Он отметил, что в этом контексте Россия ценит поддержку Кубой резолюции Генассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны". Медведев подчеркнул, что уровень двусторонних отношений России и Кубы, основанных на крепком фундаменте дружбы, солидарности и взаимного уважения, продолжает оставаться высоким.Кроме того, Медведев выразил надежду, что визит Диас-Канеля Бермудеса в РФ будет полезен и для развития двусторонних отношений."У нас очень хорошие межгосударственные отношения. Они носят регулярный характер. Все коллеги, правительство, все министерства работают", - сказал Медведев на встрече. Видеозапись беседы размещена на странице председателя "Единой России" во "ВКонтакте".Президент Кубы прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В среду также состоятся переговоры Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2015598723.html

https://ria.ru/20250507/vuchich-2015572864.html

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куба

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