Медведев провел встречу с президентом Кубы
Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Кубы Мигаль Диас-Канель во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Кубы Мигаль Диас-Канель во время встречи
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который также является первым секретарём ЦК Компартии республики.
"Провёл встречу с первым секретарём ЦК Компартии Кубы (КПК), президентом Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом. Благодарны кубинским друзьям за участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
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Он отметил, что в этом контексте Россия ценит поддержку Кубой резолюции Генассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны". Медведев подчеркнул, что уровень двусторонних отношений России и Кубы, основанных на крепком фундаменте дружбы, солидарности и взаимного уважения, продолжает оставаться высоким.
Кроме того, Медведев выразил надежду, что визит Диас-Канеля Бермудеса в РФ будет полезен и для развития двусторонних отношений.
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"У нас очень хорошие межгосударственные отношения. Они носят регулярный характер. Все коллеги, правительство, все министерства работают", - сказал Медведев на встрече. Видеозапись беседы размещена на странице председателя "Единой России" во "ВКонтакте".
Президент Кубы прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В среду также состоятся переговоры Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с президентом РФ Владимиром Путиным.