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Медведев провел встречу с президентом Кубы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:29 07.05.2025 (обновлено: 16:55 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/medvedev-2015596581.html
Медведев провел встречу с президентом Кубы
Медведев провел встречу с президентом Кубы - РИА Новости, 07.05.2025
Медведев провел встречу с президентом Кубы
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который также... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:29:00+03:00
2025-05-07T16:55:00+03:00
куба
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий медведев
россия
мигель диас-канель бермудес
единая россия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который также является первым секретарём ЦК Компартии республики."Провёл встречу с первым секретарём ЦК Компартии Кубы (КПК), президентом Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом. Благодарны кубинским друзьям за участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "Вконтакте".Он отметил, что в этом контексте Россия ценит поддержку Кубой резолюции Генассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны". Медведев подчеркнул, что уровень двусторонних отношений России и Кубы, основанных на крепком фундаменте дружбы, солидарности и взаимного уважения, продолжает оставаться высоким.Кроме того, Медведев выразил надежду, что визит Диас-Канеля Бермудеса в РФ будет полезен и для развития двусторонних отношений."У нас очень хорошие межгосударственные отношения. Они носят регулярный характер. Все коллеги, правительство, все министерства работают", - сказал Медведев на встрече. Видеозапись беседы размещена на странице председателя "Единой России" во "ВКонтакте".Президент Кубы прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В среду также состоятся переговоры Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015598723.html
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куба, дмитрий медведев, россия, мигель диас-канель бермудес, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, генеральная ассамблея оон, москва, оон
Куба, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Медведев, Россия, Мигель Диас-Канель Бермудес, Единая Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, Москва, ООН
Медведев провел встречу с президентом Кубы

Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Кубы Мигаль Диас-Канель во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Кубы Мигаль Диас-Канель во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Кубы Мигаль Диас-Канель во время встречи
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который также является первым секретарём ЦК Компартии республики.
"Провёл встречу с первым секретарём ЦК Компартии Кубы (КПК), президентом Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом. Благодарны кубинским друзьям за участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
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Он отметил, что в этом контексте Россия ценит поддержку Кубой резолюции Генассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны". Медведев подчеркнул, что уровень двусторонних отношений России и Кубы, основанных на крепком фундаменте дружбы, солидарности и взаимного уважения, продолжает оставаться высоким.
Кроме того, Медведев выразил надежду, что визит Диас-Канеля Бермудеса в РФ будет полезен и для развития двусторонних отношений.
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"У нас очень хорошие межгосударственные отношения. Они носят регулярный характер. Все коллеги, правительство, все министерства работают", - сказал Медведев на встрече. Видеозапись беседы размещена на странице председателя "Единой России" во "ВКонтакте".
Президент Кубы прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В среду также состоятся переговоры Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с президентом РФ Владимиром Путиным.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКубаДмитрий МедведевРоссияМигель Диас-Канель БермудесЕдиная Россия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООНМоскваООН
 
 
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