https://ria.ru/20250507/medobsluzhivanie-2015571846.html

Евраев: модернизация здравоохранения улучшит качество медобслуживания

Евраев: модернизация здравоохранения улучшит качество медобслуживания - РИА Новости, 07.05.2025

Евраев: модернизация здравоохранения улучшит качество медобслуживания

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал ряд документов по модернизации здравоохранения, чтобы, в частности, повысить качество медицинского... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:43:00+03:00

2025-05-07T15:43:00+03:00

2025-05-07T16:00:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

здравоохранение

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал ряд документов по модернизации здравоохранения, чтобы, в частности, повысить качество медицинского обслуживания жителей региона, сообщила пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев подписал ряд документов по модернизации здравоохранения. Целью модернизации, по данным правительства региона, является улучшение качества медицинского обслуживания населения и повышение уровня оплаты труда сотрудников медицинских учреждений. В результате принятых решений ряд городских, районных и областных больниц станут современными центрами оказания поликлинической, стационарной и высокотехнологичной помощи, отмечают в областном правительстве. По словам губернатора, чьи слова приводятся в сообщении, объединение медицинских организаций происходит для того, чтобы жители области могли обращаться к большему количеству специалистов, а также не зависеть от того, находится ли в отпуске или на больничном тот или иной специалист. "Объединение позволит убрать излишний управленческий и вспомогательный персонал. Важно, что врачей и медицинских сотрудников это не коснется ни с точки зрения сокращения, ни с точки зрения заработной платы. Их оплата труда регламентируется указами президента. Больницы и поликлиники тоже останутся на своих местах. О закрытии медицинских организаций речи не идет", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. "Кроме новых возможностей для жителей по получению качественной медицинской помощи, сможем поднять заработную плату управленческому и вспомогательному персоналу, в том числе водителям скорой помощи", – подчеркнул Михаил Евраев. И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко рассказала, что современные методы лечения требуют иной организационной структуры. "В нашем случае пациенты получают медицинскую помощь, которая сопровождает их на всех этапах жизненного пути. Такая концентрация в рамках одного учреждения всего спектра медицинской помощи поможет нам более четко организовать и построить маршрутизацию, сделать ее понятной", - сообщила Можейко. По ее словами, с точки зрения управления процессами объединение позволит более оперативно реагировать на вызовы, обеспечивать взаимные консультации внутри единой медицинской организации и получать наиболее полную клиническую информацию. "А это уже более высокий уровень обследований", – подчеркнула и.о. министра.

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https://ria.ru/20250501/kompleksy-2014551390.html

https://ria.ru/20250423/evraev-2013032132.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил евраев, здравоохранение