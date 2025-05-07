Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило жителей Курской области о фейковом приказе ведомства - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/mchs-2015548664.html
МЧС предупредило жителей Курской области о фейковом приказе ведомства
МЧС предупредило жителей Курской области о фейковом приказе ведомства - РИА Новости, 07.05.2025
МЧС предупредило жителей Курской области о фейковом приказе ведомства
МЧС предупредило жителей Курской области о распространяемом фейковом приказе ведомства с памяткой с неверными действиями при обнаружении опасных находок. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:44:00+03:00
2025-05-07T14:44:00+03:00
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
КУРСК, 7 мая – РИА Новости. МЧС предупредило жителей Курской области о распространяемом фейковом приказе ведомства с памяткой с неверными действиями при обнаружении опасных находок. "Внимание! Фейк! На электронные адреса организаций, ведомств и граждан в Курской области стали поступать письма о проведении учений по проверке действий при обнаружении взрывоопасных предметов. К письму прикреплены ложный приказ МЧС России и памятка с неверными действиями при обнаружении опасных находок", - сообщили в пресс-службе МЧС по Курской области. В ведомстве добавили, что необходимо быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
МЧС предупредило жителей Курской области о фейковом приказе ведомства

МЧС предупредило жителей Курской области о фейковой памятке об опасных находках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 7 мая – РИА Новости. МЧС предупредило жителей Курской области о распространяемом фейковом приказе ведомства с памяткой с неверными действиями при обнаружении опасных находок.
"Внимание! Фейк! На электронные адреса организаций, ведомств и граждан в Курской области стали поступать письма о проведении учений по проверке действий при обнаружении взрывоопасных предметов. К письму прикреплены ложный приказ МЧС России и памятка с неверными действиями при обнаружении опасных находок", - сообщили в пресс-службе МЧС по Курской области.
В ведомстве добавили, что необходимо быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Сапер МЧС рассказал, кто помогал ВСУ минировать Курскую область
Вчера, 05:04
 
Курская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала