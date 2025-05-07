https://ria.ru/20250507/mchs-2015548664.html

МЧС предупредило жителей Курской области о фейковом приказе ведомства

МЧС предупредило жителей Курской области о фейковом приказе ведомства - РИА Новости, 07.05.2025

МЧС предупредило жителей Курской области о фейковом приказе ведомства

МЧС предупредило жителей Курской области о распространяемом фейковом приказе ведомства с памяткой с неверными действиями при обнаружении опасных находок. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:44:00+03:00

2025-05-07T14:44:00+03:00

2025-05-07T14:44:00+03:00

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КУРСК, 7 мая – РИА Новости. МЧС предупредило жителей Курской области о распространяемом фейковом приказе ведомства с памяткой с неверными действиями при обнаружении опасных находок. "Внимание! Фейк! На электронные адреса организаций, ведомств и граждан в Курской области стали поступать письма о проведении учений по проверке действий при обнаружении взрывоопасных предметов. К письму прикреплены ложный приказ МЧС России и памятка с неверными действиями при обнаружении опасных находок", - сообщили в пресс-службе МЧС по Курской области. В ведомстве добавили, что необходимо быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.

https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html

курская область

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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия