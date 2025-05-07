https://ria.ru/20250507/mchs-2015441601.html

Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов"

Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 07.05.2025

Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов"

Пожар в якутском Нерюнгри локализован на площади 300 "квадратов", пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр рейсом санавиации, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:52:00+03:00

2025-05-07T07:52:00+03:00

2025-05-07T10:06:00+03:00

происшествия

нерюнгри

россия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015461554_0:115:1232:808_1920x0_80_0_0_a7d7b4cfbac2b22bfc861c0d9b256546.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар в якутском Нерюнгри локализован на площади 300 "квадратов", пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр рейсом санавиации, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар в Нерюнгри локализован на площади 300 квадратных метров. Пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр в городе Якутск рейсом санавиации РСЧС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250507/pozhar-2015429419.html

нерюнгри

россия

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нерюнгри, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)