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Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 07.05.2025
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07:52 07.05.2025 (обновлено: 10:06 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/mchs-2015441601.html
Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов"
Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 07.05.2025
Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов"
Пожар в якутском Нерюнгри локализован на площади 300 "квадратов", пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр рейсом санавиации, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:52:00+03:00
2025-05-07T10:06:00+03:00
происшествия
нерюнгри
россия
якутск
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар в якутском Нерюнгри локализован на площади 300 "квадратов", пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр рейсом санавиации, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар в Нерюнгри локализован на площади 300 квадратных метров. Пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр в городе Якутск рейсом санавиации РСЧС", - говорится в сообщении.
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происшествия, нерюнгри, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нерюнгри, Россия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов"

МЧС: пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов"

© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/TelegramЛиквидация пожара на складе в Нерюнгри в Якутии. 7 мая 2025
Ликвидация пожара на складе в Нерюнгри в Якутии. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/Telegram
Ликвидация пожара на складе в Нерюнгри в Якутии. 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар в якутском Нерюнгри локализован на площади 300 "квадратов", пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр рейсом санавиации, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожар в Нерюнгри локализован на площади 300 квадратных метров. Пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр в городе Якутск рейсом санавиации РСЧС", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНерюнгриРоссияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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