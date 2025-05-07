https://ria.ru/20250507/mchs-2015441601.html
Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов"
Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 07.05.2025
Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов"
Пожар в якутском Нерюнгри локализован на площади 300 "квадратов", пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр рейсом санавиации, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:52:00+03:00
2025-05-07T07:52:00+03:00
2025-05-07T10:06:00+03:00
происшествия
нерюнгри
россия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015461554_0:115:1232:808_1920x0_80_0_0_a7d7b4cfbac2b22bfc861c0d9b256546.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар в якутском Нерюнгри локализован на площади 300 "квадратов", пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр рейсом санавиации, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар в Нерюнгри локализован на площади 300 квадратных метров. Пострадавшие будут доставлены в ожоговый центр в городе Якутск рейсом санавиации РСЧС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/pozhar-2015429419.html
нерюнгри
россия
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015461554_1:0:1232:923_1920x0_80_0_0_c939d5f32bdd25cd8a0d6074603e6094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нерюнгри, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нерюнгри, Россия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов"
МЧС: пожар в якутском Нерюнгри локализовали на площади 300 "квадратов"