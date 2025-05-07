https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html

Сапер МЧС рассказал, кто помогал ВСУ минировать Курскую область

Сапер МЧС рассказал, кто помогал ВСУ минировать Курскую область - РИА Новости, 07.05.2025

Сапер МЧС рассказал, кто помогал ВСУ минировать Курскую область

Иностранные инструкторы помогали украинским боевикам минировать населенные пункты в Курской области, рассказал РИА Новости командир сводного отряда... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:04:00+03:00

2025-05-07T05:04:00+03:00

2025-05-07T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 7 мая - РИА Новости. Иностранные инструкторы помогали украинским боевикам минировать населенные пункты в Курской области, рассказал РИА Новости командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным "Пилат" . Ранее РИА Новости сообщали ,что сводный отряд разминирования МЧС приступил к расчистке местности в освобожденных населенных пунктов Курской области. "Судя по тому, что мы обнаруживаем, минные поля противотанковые установленны в наброс, на поверхности мины находятся. Также минировали с помощью беспилотников, использовались мины ПФМ-1С ("лепесток" - ред.), самодельные мины, поэтому хаотично все. Ощущается, что работают иностранные инструкторы, которые подготавливают в данном случае противника. Ну, и видно, что работают иностранные инструкторы", - сказал "Пилат".

https://ria.ru/20250507/mchs-2015428292.html

курская область

россия

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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)