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Сапер МЧС рассказал, кто помогал ВСУ минировать Курскую область
Сапер МЧС рассказал, кто помогал ВСУ минировать Курскую область - РИА Новости, 07.05.2025
Сапер МЧС рассказал, кто помогал ВСУ минировать Курскую область
Иностранные инструкторы помогали украинским боевикам минировать населенные пункты в Курской области, рассказал РИА Новости командир сводного отряда... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:04:00+03:00
2025-05-07T05:04:00+03:00
2025-05-07T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 7 мая - РИА Новости. Иностранные инструкторы помогали украинским боевикам минировать населенные пункты в Курской области, рассказал РИА Новости командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным "Пилат" . Ранее РИА Новости сообщали ,что сводный отряд разминирования МЧС приступил к расчистке местности в освобожденных населенных пунктов Курской области. "Судя по тому, что мы обнаруживаем, минные поля противотанковые установленны в наброс, на поверхности мины находятся. Также минировали с помощью беспилотников, использовались мины ПФМ-1С ("лепесток" - ред.), самодельные мины, поэтому хаотично все. Ощущается, что работают иностранные инструкторы, которые подготавливают в данном случае противника. Ну, и видно, что работают иностранные инструкторы", - сказал "Пилат".
https://ria.ru/20250507/mchs-2015428292.html
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сапер МЧС рассказал, кто помогал ВСУ минировать Курскую область
Иностранные инструкторы помогали боевикам ВСУ минировать курское приграничье