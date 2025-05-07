https://ria.ru/20250507/mchs-2015428292.html
Командир отряда МЧС рассказал о разминировании в селах Курской области
Командир отряда МЧС рассказал о разминировании в селах Курской области - РИА Новости, 07.05.2025
Командир отряда МЧС рассказал о разминировании в селах Курской области
Сводный отряд разминирования МЧС России начал работы по очистке местности в освобожденных населенных пунктах Курской области, в первом селе из каждого дома было РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:52:00+03:00
2025-05-07T03:52:00+03:00
2025-05-07T03:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 7 мая - РИА Новости. Сводный отряд разминирования МЧС России начал работы по очистке местности в освобожденных населенных пунктах Курской области, в первом селе из каждого дома было извлечено от 100 до 300 взрывоопасных предметов, рассказал РИА Новости командир сводного отряда с позывным "Пилат" . "Работы предстоит здесь очень много, местность загрязнена, практически каждый квадратный метр. В каждом доме были позиции, поэтому с каждого дома при обследовании погребов количество взрывоопасных предметов очень большое. Если говорить о цифрах, с одного жилого дома от 100 до 300 единиц", - рассказал "Пилат". Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250504/povrezhdeniya-2014909824.html
https://ria.ru/20250504/prestupleniya-2014836524.html
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Командир отряда МЧС рассказал о разминировании в селах Курской области
В домах освобожденного села Курской области нашли сотни взрывоопасных предметов