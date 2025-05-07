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Мадуро оценил возможность отпраздновать 80-летие Победы в России - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:31 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/maduro-2015568588.html
Мадуро оценил возможность отпраздновать 80-летие Победы в России
Мадуро оценил возможность отпраздновать 80-летие Победы в России - РИА Новости, 07.05.2025
Мадуро оценил возможность отпраздновать 80-летие Победы в России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил радость по поводу возможности отпраздновать 80-летие Победы в России, отметив, что для Каракаса это тоже победа. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:31:00+03:00
2025-05-07T15:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
венесуэла
каракас
николас мадуро
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил радость по поводу возможности отпраздновать 80-летие Победы в России, отметив, что для Каракаса это тоже победа. "Мы очень рады, что сможем разделить с вами празднование этой великой даты и отпраздновать Победу в Великой Отечественной войне. Для нас это тоже победа", - сказал Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
https://ria.ru/20250507/narod-2015558136.html
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россия, венесуэла, каракас, николас мадуро, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва
Мадуро оценил возможность отпраздновать 80-летие Победы в России

Мадуро выразил радость из-за возможности отпраздновать 80-летие Победы в России

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил радость по поводу возможности отпраздновать 80-летие Победы в России, отметив, что для Каракаса это тоже победа.
"Мы очень рады, что сможем разделить с вами празднование этой великой даты и отпраздновать Победу в Великой Отечественной войне. Для нас это тоже победа", - сказал Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне
Вчера, 14:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВенесуэлаКаракасНиколас МадуроВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква
 
 
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