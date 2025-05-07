https://ria.ru/20250507/maduro-2015568588.html

Мадуро оценил возможность отпраздновать 80-летие Победы в России

Мадуро оценил возможность отпраздновать 80-летие Победы в России - РИА Новости, 07.05.2025

Мадуро оценил возможность отпраздновать 80-летие Победы в России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил радость по поводу возможности отпраздновать 80-летие Победы в России, отметив, что для Каракаса это тоже победа. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:31:00+03:00

2025-05-07T15:31:00+03:00

2025-05-07T15:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

венесуэла

каракас

николас мадуро

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил радость по поводу возможности отпраздновать 80-летие Победы в России, отметив, что для Каракаса это тоже победа. "Мы очень рады, что сможем разделить с вами празднование этой великой даты и отпраздновать Победу в Великой Отечественной войне. Для нас это тоже победа", - сказал Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.

https://ria.ru/20250507/narod-2015558136.html

россия

венесуэла

каракас

москва

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россия, венесуэла, каракас, николас мадуро, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва