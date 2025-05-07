https://ria.ru/20250507/maduro-2015557136.html

Мадуро рассказал о дружбе России и Венесуэлы

Мадуро рассказал о дружбе России и Венесуэлы - РИА Новости, 07.05.2025

Мадуро рассказал о дружбе России и Венесуэлы

Дружеские связи России и Венесуэлы прошли проверку временем, и страны смогли вывести свои отношения на высокий уровень, заявил венесуэльский президент Николас... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:56:00+03:00

2025-05-07T14:56:00+03:00

2025-05-07T15:02:00+03:00

россия

венесуэла

николас мадуро

уго чавес (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дружеские связи России и Венесуэлы прошли проверку временем, и страны смогли вывести свои отношения на высокий уровень, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро."Я сопровождал команданте (бывшего президента Венесуэлы) Уго Чавеса, это случалось не раз при наших визитах в Кремль, когда мы начали развивать эти отношения дружбы. Дружбы, которая прошла испытание временем. Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень", - сказал он на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

https://ria.ru/20250507/putin-2015555529.html

россия

венесуэла

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россия, венесуэла, николас мадуро, уго чавес (политик), владимир путин