https://ria.ru/20250507/maduro-2015424184.html

Мадуро назвал победу СССР над нацизмом величайшей в истории

Мадуро назвал победу СССР над нацизмом величайшей в истории - РИА Новости, 07.05.2025

Мадуро назвал победу СССР над нацизмом величайшей в истории

Победа Советского Союза над нацистской Германией является самым значительным триумфом человечества перед лицом глобальной угрозы, заявил президент Венесуэлы... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T02:33:00+03:00

2025-05-07T02:33:00+03:00

2025-05-07T02:33:00+03:00

в мире

венесуэла

германия

москва

николас мадуро

симон боливар

уго чавес (политик)

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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Победа Советского Союза над нацистской Германией является самым значительным триумфом человечества перед лицом глобальной угрозы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в аэропорту по прибытии в Москву. "Мы приехали, чтобы с большим чувством и историческим сознанием отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это была победа, одержанная во имя всего человечества. Союз Советских Социалистических Республик отдал 27 миллионов жизней в борьбе с нацизмом и освободил Европу", — сказал Мадуро, обращение которого показал государственный телеканал VTV. Политик, который прибыл в российскую столицу для участия в празднованиях 80-летия Победы, подчеркнул, что Европа обязана признать, кто на самом деле освободил её от нацистской угрозы: "Это была Красная Армия, это была Советская армия, это был советский народ". "Сегодня международное право и многосторонняя структура находятся под угрозой. Наше присутствие здесь — подтверждение того, что путь человечества должен быть в мире, взаимопонимании и уважении равенства государств", - добавил президент Венесуэлы. Мадуро отметил, что и венесуэльский народ, вдохновлённый духом Симона Боливара и Уго Чавеса, продолжает борьбу против неофашизма и империализма в XXI веке, "продолжает сражаться и побеждать". "Это была величайшая победа человечества над самой преступной угрозой — нацистско-фашистским режимом. Поэтому мы здесь представляем силу боливарианского венесуэльского народа и говорим президенту Путину, российскому народу и народам бывшего Советского Союза, что непоколебимая Венесуэла всегда рядом", - заключил венесуэльский лидер.

https://ria.ru/20250504/karakas-2014833545.html

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в мире, венесуэла, германия, москва, николас мадуро, симон боливар, уго чавес (политик)