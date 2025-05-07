Мадуро назвал победу СССР над нацизмом величайшей в истории
Мадуро: победа СССР над нацизмом является величайшей в истории человечества
Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Победа Советского Союза над нацистской Германией является самым значительным триумфом человечества перед лицом глобальной угрозы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в аэропорту по прибытии в Москву.
"Мы приехали, чтобы с большим чувством и историческим сознанием отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это была победа, одержанная во имя всего человечества. Союз Советских Социалистических Республик отдал 27 миллионов жизней в борьбе с нацизмом и освободил Европу", — сказал Мадуро, обращение которого показал государственный телеканал VTV.
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Политик, который прибыл в российскую столицу для участия в празднованиях 80-летия Победы, подчеркнул, что Европа обязана признать, кто на самом деле освободил её от нацистской угрозы: "Это была Красная Армия, это была Советская армия, это был советский народ".
"Сегодня международное право и многосторонняя структура находятся под угрозой. Наше присутствие здесь — подтверждение того, что путь человечества должен быть в мире, взаимопонимании и уважении равенства государств", - добавил президент Венесуэлы.
Мадуро отметил, что и венесуэльский народ, вдохновлённый духом Симона Боливара и Уго Чавеса, продолжает борьбу против неофашизма и империализма в XXI веке, "продолжает сражаться и побеждать".
"Это была величайшая победа человечества над самой преступной угрозой — нацистско-фашистским режимом. Поэтому мы здесь представляем силу боливарианского венесуэльского народа и говорим президенту Путину, российскому народу и народам бывшего Советского Союза, что непоколебимая Венесуэла всегда рядом", - заключил венесуэльский лидер.