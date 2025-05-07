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Мадуро назвал победу СССР над нацизмом величайшей в истории - РИА Новости, 07.05.2025
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02:33 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/maduro-2015424184.html
Мадуро назвал победу СССР над нацизмом величайшей в истории
Мадуро назвал победу СССР над нацизмом величайшей в истории - РИА Новости, 07.05.2025
Мадуро назвал победу СССР над нацизмом величайшей в истории
Победа Советского Союза над нацистской Германией является самым значительным триумфом человечества перед лицом глобальной угрозы, заявил президент Венесуэлы... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:33:00+03:00
2025-05-07T02:33:00+03:00
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венесуэла
германия
москва
николас мадуро
симон боливар
уго чавес (политик)
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Победа Советского Союза над нацистской Германией является самым значительным триумфом человечества перед лицом глобальной угрозы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в аэропорту по прибытии в Москву. "Мы приехали, чтобы с большим чувством и историческим сознанием отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это была победа, одержанная во имя всего человечества. Союз Советских Социалистических Республик отдал 27 миллионов жизней в борьбе с нацизмом и освободил Европу", — сказал Мадуро, обращение которого показал государственный телеканал VTV. Политик, который прибыл в российскую столицу для участия в празднованиях 80-летия Победы, подчеркнул, что Европа обязана признать, кто на самом деле освободил её от нацистской угрозы: "Это была Красная Армия, это была Советская армия, это был советский народ". "Сегодня международное право и многосторонняя структура находятся под угрозой. Наше присутствие здесь — подтверждение того, что путь человечества должен быть в мире, взаимопонимании и уважении равенства государств", - добавил президент Венесуэлы. Мадуро отметил, что и венесуэльский народ, вдохновлённый духом Симона Боливара и Уго Чавеса, продолжает борьбу против неофашизма и империализма в XXI веке, "продолжает сражаться и побеждать". "Это была величайшая победа человечества над самой преступной угрозой — нацистско-фашистским режимом. Поэтому мы здесь представляем силу боливарианского венесуэльского народа и говорим президенту Путину, российскому народу и народам бывшего Советского Союза, что непоколебимая Венесуэла всегда рядом", - заключил венесуэльский лидер.
https://ria.ru/20250504/karakas-2014833545.html
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в мире, венесуэла, германия, москва, николас мадуро, симон боливар, уго чавес (политик)
В мире, Венесуэла, Германия, Москва, Николас Мадуро, Симон Боливар, Уго Чавес (политик)
Мадуро назвал победу СССР над нацизмом величайшей в истории

Мадуро: победа СССР над нацизмом является величайшей в истории человечества

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Победа Советского Союза над нацистской Германией является самым значительным триумфом человечества перед лицом глобальной угрозы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в аэропорту по прибытии в Москву.
"Мы приехали, чтобы с большим чувством и историческим сознанием отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это была победа, одержанная во имя всего человечества. Союз Советских Социалистических Республик отдал 27 миллионов жизней в борьбе с нацизмом и освободил Европу", — сказал Мадуро, обращение которого показал государственный телеканал VTV.
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Политик, который прибыл в российскую столицу для участия в празднованиях 80-летия Победы, подчеркнул, что Европа обязана признать, кто на самом деле освободил её от нацистской угрозы: "Это была Красная Армия, это была Советская армия, это был советский народ".
"Сегодня международное право и многосторонняя структура находятся под угрозой. Наше присутствие здесь — подтверждение того, что путь человечества должен быть в мире, взаимопонимании и уважении равенства государств", - добавил президент Венесуэлы.
Мадуро отметил, что и венесуэльский народ, вдохновлённый духом Симона Боливара и Уго Чавеса, продолжает борьбу против неофашизма и империализма в XXI веке, "продолжает сражаться и побеждать".
"Это была величайшая победа человечества над самой преступной угрозой — нацистско-фашистским режимом. Поэтому мы здесь представляем силу боливарианского венесуэльского народа и говорим президенту Путину, российскому народу и народам бывшего Советского Союза, что непоколебимая Венесуэла всегда рядом", - заключил венесуэльский лидер.
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В миреВенесуэлаГерманияМоскваНиколас МадуроСимон БоливарУго Чавес (политик)
 
 
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