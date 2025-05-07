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В Мадриде пройдет самое массовое шествие "Бессмертного полка" в Европе - РИА Новости, 07.05.2025
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12:17 07.05.2025 (обновлено: 12:25 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/madrid-2015500195.html
В Мадриде пройдет самое массовое шествие "Бессмертного полка" в Европе
В Мадриде пройдет самое массовое шествие "Бессмертного полка" в Европе - РИА Новости, 07.05.2025
В Мадриде пройдет самое массовое шествие "Бессмертного полка" в Европе
Около трех тысяч человек примут участие в шествии "Бессмертного полка" в Мадриде 11 мая, которое станет самым массовым мероприятием памяти в Европе, заявила РИА РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:17:00+03:00
2025-05-07T12:25:00+03:00
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в мире
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мадрид
европа
виктор самойлов
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МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Около трех тысяч человек примут участие в шествии "Бессмертного полка" в Мадриде 11 мая, которое станет самым массовым мероприятием памяти в Европе, заявила РИА Новости организатор акции в Испании Виктория Самойлова. "В этом году акция пройдет более торжественно, у нас будет новый маршрут, более длинный и красивый. Ожидаем не менее 3000 человек. В шествии планируют принять участие представители посольств разных стран... В Мадриде проходит самый большой "Бессмертный полк" в Европе... В Испании самая большая активность в этом направлении. У нас проходит больше всего полков по всей Испании. Но в то же время, надо отметить усилия координаторов и из других стран. Всем не просто было в эти последние годы", - сказала собеседница агентства. По ее словам, за последние годы интерес к акции в Испании значительно вырос. Благодаря постоянной информационной работе через социальные сети и участию в общественных мероприятиях все больше испанцев узнают о значении "Бессмертного полка". В этом году к участникам из Мадрида присоединятся делегации из Астурии, Малаги, Аликанте, Барселоны, Бильбао, Памплоны, Галисии, а также гости из Португалии. Организатор подчеркнула, что в нынешних условиях "Бессмертный полк" приобретает особое значение за рубежом, помогая людям сохранять как историческую правду о Второй мировой войне, так и свою идентичность. Подготовка к акции побуждает людей искать информацию о подвигах своих предков, а осознание семейной истории становится для них мощной внутренней опорой, что особенно важно в условиях попыток разъединить общество, объяснила она. Самойлова напомнила, что шествия "Бессмертного полка" проходят более чем в 100 странах мира, а Испания сохраняет статус одного из лидеров по числу проведённых акций. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html
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в мире, испания, мадрид, европа, виктор самойлов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Испания, Мадрид, Европа, Виктор Самойлов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Мадриде пройдет самое массовое шествие "Бессмертного полка" в Европе

Самойлова: в Мадриде пройдет самая массовая акция "Бессмертный полк" в Европе

© РИА Новости / Густаво Вальенте | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Мадриде
Участники акции Бессмертный полк в Мадриде - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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Участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде. Архивное фото
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МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Около трех тысяч человек примут участие в шествии "Бессмертного полка" в Мадриде 11 мая, которое станет самым массовым мероприятием памяти в Европе, заявила РИА Новости организатор акции в Испании Виктория Самойлова.
"В этом году акция пройдет более торжественно, у нас будет новый маршрут, более длинный и красивый. Ожидаем не менее 3000 человек. В шествии планируют принять участие представители посольств разных стран... В Мадриде проходит самый большой "Бессмертный полк" в Европе... В Испании самая большая активность в этом направлении. У нас проходит больше всего полков по всей Испании. Но в то же время, надо отметить усилия координаторов и из других стран. Всем не просто было в эти последние годы", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, за последние годы интерес к акции в Испании значительно вырос. Благодаря постоянной информационной работе через социальные сети и участию в общественных мероприятиях все больше испанцев узнают о значении "Бессмертного полка". В этом году к участникам из Мадрида присоединятся делегации из Астурии, Малаги, Аликанте, Барселоны, Бильбао, Памплоны, Галисии, а также гости из Португалии.
Организатор подчеркнула, что в нынешних условиях "Бессмертный полк" приобретает особое значение за рубежом, помогая людям сохранять как историческую правду о Второй мировой войне, так и свою идентичность. Подготовка к акции побуждает людей искать информацию о подвигах своих предков, а осознание семейной истории становится для них мощной внутренней опорой, что особенно важно в условиях попыток разъединить общество, объяснила она.
Самойлова напомнила, что шествия "Бессмертного полка" проходят более чем в 100 странах мира, а Испания сохраняет статус одного из лидеров по числу проведённых акций.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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