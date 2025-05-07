Рейтинг@Mail.ru
Инструкторы из США и Британии готовят во Львове ДРГ, рассказал боец - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/lvov-2015436602.html
Инструкторы из США и Британии готовят во Львове ДРГ, рассказал боец
Инструкторы из США и Британии готовят во Львове ДРГ, рассказал боец - РИА Новости, 07.05.2025
Инструкторы из США и Британии готовят во Львове ДРГ, рассказал боец
Инструкторы из США и Великобритании готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) во Львове, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T06:18:00+03:00
2025-05-07T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
львов
великобритания
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Инструкторы из США и Великобритании готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) во Львове, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер". "Отдельным контингентом там были ребята из Британии и США. Они, насколько я знаю, нам обучение не проводили. У них были отдельные свои ребята, я так понимаю, может, для каких-то отдельных задач, типа ДРГ или что-то такое. Они отдельно занимались, и мы с ними даже в контакт не входили", - добавил он. Он отметил, что само обучение, где находились иностранные инструкторы, проводилось в Национальной академии сухопутных войск во Львове. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250507/vsu-2015429574.html
сша
львов
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, львов, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Львов, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Инструкторы из США и Британии готовят во Львове ДРГ, рассказал боец

Инструкторы из США и Великобритании готовят во Львове украинские ДРГ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Инструкторы из США и Великобритании готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) во Львове, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер".
"Отдельным контингентом там были ребята из Британии и США. Они, насколько я знаю, нам обучение не проводили. У них были отдельные свои ребята, я так понимаю, может, для каких-то отдельных задач, типа ДРГ или что-то такое. Они отдельно занимались, и мы с ними даже в контакт не входили", - добавил он.
Он отметил, что само обучение, где находились иностранные инструкторы, проводилось в Национальной академии сухопутных войск во Львове.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Город Львов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Инструкторы НАТО обучают боевиков ВСУ во Львове, заявил боец
Вчера, 04:21
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАЛьвовВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала