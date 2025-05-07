https://ria.ru/20250507/lvov-2015436602.html

Инструкторы из США и Британии готовят во Львове ДРГ, рассказал боец

Инструкторы из США и Британии готовят во Львове ДРГ, рассказал боец - РИА Новости, 07.05.2025

Инструкторы из США и Британии готовят во Львове ДРГ, рассказал боец

Инструкторы из США и Великобритании готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) во Львове, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T06:18:00+03:00

2025-05-07T06:18:00+03:00

2025-05-07T06:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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великобритания

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Инструкторы из США и Великобритании готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) во Львове, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер". "Отдельным контингентом там были ребята из Британии и США. Они, насколько я знаю, нам обучение не проводили. У них были отдельные свои ребята, я так понимаю, может, для каких-то отдельных задач, типа ДРГ или что-то такое. Они отдельно занимались, и мы с ними даже в контакт не входили", - добавил он. Он отметил, что само обучение, где находились иностранные инструкторы, проводилось в Национальной академии сухопутных войск во Львове. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250507/vsu-2015429574.html

сша

львов

великобритания

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сша, львов, великобритания, вооруженные силы украины