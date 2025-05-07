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Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм
Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм - РИА Новости, 07.05.2025
Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы помиловал 42 человек, осужденных за экстремизм, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:01:00+03:00
2025-05-07T16:01:00+03:00
2025-05-07T16:13:00+03:00
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белоруссия
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы помиловал 42 человек, осужденных за экстремизм, сообщила в среду пресс-служба главы государства."Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении."Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном", - уточнили в пресс-службе.Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением, сообщила пресс-служба.Ранее Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". По предварительным расчетам, амнистия затронет почти 8 тысяч осужденных.
https://ria.ru/20250430/belorussija-2014410524.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне, союзное государство
В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Александр Лукашенко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Союзное государство
Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм
Лукашенко в преддверии Дня Победы помиловал 42 осужденных за экстремизм