https://ria.ru/20250507/lukashenko-2015578059.html

Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм

Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм - РИА Новости, 07.05.2025

Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы помиловал 42 человек, осужденных за экстремизм, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:01:00+03:00

2025-05-07T16:01:00+03:00

2025-05-07T16:13:00+03:00

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

александр лукашенко

80-летие победы в великой отечественной войне

союзное государство

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы помиловал 42 человек, осужденных за экстремизм, сообщила в среду пресс-служба главы государства."Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении."Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном", - уточнили в пресс-службе.Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением, сообщила пресс-служба.Ранее Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". По предварительным расчетам, амнистия затронет почти 8 тысяч осужденных.

https://ria.ru/20250430/belorussija-2014410524.html

https://ria.ru/20250430/gumanizm-2014396911.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне, союзное государство