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Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:01 07.05.2025 (обновлено: 16:13 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/lukashenko-2015578059.html
Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм
Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм - РИА Новости, 07.05.2025
Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы помиловал 42 человек, осужденных за экстремизм, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:01:00+03:00
2025-05-07T16:13:00+03:00
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
александр лукашенко
80-летие победы в великой отечественной войне
союзное государство
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы помиловал 42 человек, осужденных за экстремизм, сообщила в среду пресс-служба главы государства."Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении."Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном", - уточнили в пресс-службе.Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением, сообщила пресс-служба.Ранее Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". По предварительным расчетам, амнистия затронет почти 8 тысяч осужденных.
https://ria.ru/20250430/belorussija-2014410524.html
https://ria.ru/20250430/gumanizm-2014396911.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне, союзное государство
В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Александр Лукашенко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Союзное государство
Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм

Лукашенко в преддверии Дня Победы помиловал 42 осужденных за экстремизм

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы помиловал 42 человек, осужденных за экстремизм, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
"Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении.
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"Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном", - уточнили в пресс-службе.
Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением, сообщила пресс-служба.
Ранее Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". По предварительным расчетам, амнистия затронет почти 8 тысяч осужденных.
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