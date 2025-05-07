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Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:09 07.05.2025 (обновлено: 14:19 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/lukashenko-2015537779.html
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2025
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о проведении в стране амнистии в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:09:00+03:00
2025-05-07T14:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
александр лукашенко
союзное государство
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о проведении в стране амнистии в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне, ожидается, что амнистия затронет почти 8 тысяч осужденных, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что, по предварительным расчетам, амнистия затронет почти 8 тысяч осужденных.По информации пресс-службы, в отношении большинства осужденных основными условиями для применения установленной законом амнистии являются полное возмещение вреда или ущерба, причиненного преступлением, а также положительная характеристика в период отбывания наказания.Законом предусматривается освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности либо смягчение наказания за совершение не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений ряду категорий осужденных, говорится в сообщении."Среди них - несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, инвалиды I и II группы, лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, а также получившие ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях, и другие", - говорится в сообщении.Отмечается, что осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на один год.Законом предусмотрен и ряд новаций, подчеркнули в пресс-службе. Так, по ее данным, перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями. Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменяется более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250430/belorussija-2014410524.html
https://ria.ru/20250430/gumanizm-2014396911.html
https://ria.ru/20250430/amnistiya-2014402571.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, белоруссия, александр лукашенко, союзное государство
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Союзное государство
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии

Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии к 80-летию Победы

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о проведении в стране амнистии в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне, ожидается, что амнистия затронет почти 8 тысяч осужденных, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что, по предварительным расчетам, амнистия затронет почти 8 тысяч осужденных.
По информации пресс-службы, в отношении большинства осужденных основными условиями для применения установленной законом амнистии являются полное возмещение вреда или ущерба, причиненного преступлением, а также положительная характеристика в период отбывания наказания.
Законом предусматривается освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности либо смягчение наказания за совершение не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений ряду категорий осужденных, говорится в сообщении.
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"Среди них - несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, инвалиды I и II группы, лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, а также получившие ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях, и другие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на один год.
Законом предусмотрен и ряд новаций, подчеркнули в пресс-службе. Так, по ее данным, перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями. Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменяется более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, уточнили в пресс-службе.
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