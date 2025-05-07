https://ria.ru/20250507/lnr-2015706624.html

В ЛНР заложили капсулу с посланием для потомков

В ЛНР заложили капсулу с посланием для потомков - РИА Новости, 07.05.2025

В ЛНР заложили капсулу с посланием для потомков

Послание для будущих поколений, которое должны открыть в 2067 году, заложили при открытии в ЛНР мемориала "Миру - Мир Благодатное кольцо", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:03:00+03:00

2025-05-07T23:03:00+03:00

2025-05-07T23:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

луганская народная республика

молдавия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Послание для будущих поколений, которое должны открыть в 2067 году, заложили при открытии в ЛНР мемориала "Миру - Мир Благодатное кольцо", сообщил РИА Новости представитель Международного центра "Святые лавры Руси православной" Иван Грива. Первая инаугурация Владимира Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад: 7 мая 2000 года. "Ровно 25 лет назад Путин принес присягу народу России и таким образом впервые вступил в должность главы государства. Как раз Путин стал собирателем земель русских. Для нас особо знаково, что в этот день и в преддверии Великой Победы советского народа над фашисткой чумой мы открываем мемориальный комплекс "Миру-Мир Благодатное кольцо", - сказал агентству представитель международного центра. Грива уточнил, что данный проект инициирован к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне международным центром совместно с администрацией Свердловского округа. "Это место позволит еще раз напомнить всем людям о героических странах, городах, наших предках, ветеранах Великой Отечественной войны, локальных войн и участников СВО, которые отстаивают свободу нашей страны от внешних давлений и завоеваний", - подчеркнул собеседник агентства. По словам Гривы, при открытии мемориала были заложены капсулы с землей из различных мест боевой славы, в том числе с родины русского князя Александра Невского, села Шерпены в Молдавии, Брестской крепости. В основание мемориала также была заложена капсула с посланием для будущих поколений, которую должны вскрыть в 2067 году. "Сейчас особо важное время, когда мы должны бороться на идеологическом фронте, где память о наших героях играет ключевое значение. Послание для молодежи, которое вскроется одновременно во всех регионах России и других странах в 2067 году, где откроются подобные комплексы, должно стать еще одним напоминаем будущему поколению о наших скрепах, на которых базируется Русский мир и наша Россия", - подытожил представитель международного центра.

https://ria.ru/20250507/pobeda-2015542575.html

https://ria.ru/20250406/dagestan-2009680150.html

https://ria.ru/20250404/lutugino-2009330576.html

россия

луганская народная республика

молдавия

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россия, луганская народная республика, молдавия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне