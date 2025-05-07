Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР заложили капсулу с посланием для потомков - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:03 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/lnr-2015706624.html
В ЛНР заложили капсулу с посланием для потомков
В ЛНР заложили капсулу с посланием для потомков - РИА Новости, 07.05.2025
В ЛНР заложили капсулу с посланием для потомков
Послание для будущих поколений, которое должны открыть в 2067 году, заложили при открытии в ЛНР мемориала "Миру - Мир Благодатное кольцо", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:03:00+03:00
2025-05-07T23:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
луганская народная республика
молдавия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850507644_0:123:3312:1986_1920x0_80_0_0_da088a7693de9cc1a07a51e66787b309.jpg
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Послание для будущих поколений, которое должны открыть в 2067 году, заложили при открытии в ЛНР мемориала "Миру - Мир Благодатное кольцо", сообщил РИА Новости представитель Международного центра "Святые лавры Руси православной" Иван Грива. Первая инаугурация Владимира Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад: 7 мая 2000 года. "Ровно 25 лет назад Путин принес присягу народу России и таким образом впервые вступил в должность главы государства. Как раз Путин стал собирателем земель русских. Для нас особо знаково, что в этот день и в преддверии Великой Победы советского народа над фашисткой чумой мы открываем мемориальный комплекс "Миру-Мир Благодатное кольцо", - сказал агентству представитель международного центра. Грива уточнил, что данный проект инициирован к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне международным центром совместно с администрацией Свердловского округа. "Это место позволит еще раз напомнить всем людям о героических странах, городах, наших предках, ветеранах Великой Отечественной войны, локальных войн и участников СВО, которые отстаивают свободу нашей страны от внешних давлений и завоеваний", - подчеркнул собеседник агентства. По словам Гривы, при открытии мемориала были заложены капсулы с землей из различных мест боевой славы, в том числе с родины русского князя Александра Невского, села Шерпены в Молдавии, Брестской крепости. В основание мемориала также была заложена капсула с посланием для будущих поколений, которую должны вскрыть в 2067 году. "Сейчас особо важное время, когда мы должны бороться на идеологическом фронте, где память о наших героях играет ключевое значение. Послание для молодежи, которое вскроется одновременно во всех регионах России и других странах в 2067 году, где откроются подобные комплексы, должно стать еще одним напоминаем будущему поколению о наших скрепах, на которых базируется Русский мир и наша Россия", - подытожил представитель международного центра.
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015542575.html
https://ria.ru/20250406/dagestan-2009680150.html
https://ria.ru/20250404/lutugino-2009330576.html
россия
луганская народная республика
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850507644_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_8d8ac40a557e6a355427b8ec51e692bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, молдавия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Луганская Народная Республика, Молдавия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ЛНР заложили капсулу с посланием для потомков

В ЛНР при открытии мемориала заложили капсулу с посланием для потомков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛНР
ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Послание для будущих поколений, которое должны открыть в 2067 году, заложили при открытии в ЛНР мемориала "Миру - Мир Благодатное кольцо", сообщил РИА Новости представитель Международного центра "Святые лавры Руси православной" Иван Грива.
Первая инаугурация Владимира Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад: 7 мая 2000 года.
Капсулу Победы с посланием потомкам заложили в Ярославле - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Ярославле заложили "капсулу Победы"
Вчера, 14:29
"Ровно 25 лет назад Путин принес присягу народу России и таким образом впервые вступил в должность главы государства. Как раз Путин стал собирателем земель русских. Для нас особо знаково, что в этот день и в преддверии Великой Победы советского народа над фашисткой чумой мы открываем мемориальный комплекс "Миру-Мир Благодатное кольцо", - сказал агентству представитель международного центра.
Грива уточнил, что данный проект инициирован к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне международным центром совместно с администрацией Свердловского округа.
Вид с крепости Нарын-Кала на город и Каспийское море - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Дербенте заложили капсулу времени
6 апреля, 19:47
"Это место позволит еще раз напомнить всем людям о героических странах, городах, наших предках, ветеранах Великой Отечественной войны, локальных войн и участников СВО, которые отстаивают свободу нашей страны от внешних давлений и завоеваний", - подчеркнул собеседник агентства.
По словам Гривы, при открытии мемориала были заложены капсулы с землей из различных мест боевой славы, в том числе с родины русского князя Александра Невского, села Шерпены в Молдавии, Брестской крепости. В основание мемориала также была заложена капсула с посланием для будущих поколений, которую должны вскрыть в 2067 году.
"Сейчас особо важное время, когда мы должны бороться на идеологическом фронте, где память о наших героях играет ключевое значение. Послание для молодежи, которое вскроется одновременно во всех регионах России и других странах в 2067 году, где откроются подобные комплексы, должно стать еще одним напоминаем будущему поколению о наших скрепах, на которых базируется Русский мир и наша Россия", - подытожил представитель международного центра.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Лутугино в ЛНР появится Вечный огонь к 80-летию Победы
4 апреля, 14:28
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЛуганская Народная РеспубликаМолдавияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала