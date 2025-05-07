https://ria.ru/20250507/lavrov-2015682174.html

Лавров высказался о закрытии воздушного пространства над Европой к 9 мая

Лавров высказался о закрытии воздушного пространства над Европой к 9 мая - РИА Новости, 07.05.2025

Лавров высказался о закрытии воздушного пространства над Европой к 9 мая

Закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для зарубежных лидеров, желающих попасть в Москву к 9 мая – это позор, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 07.05.2025

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для зарубежных лидеров, желающих попасть в Москву к 9 мая – это позор, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Конечно, это позор. Это позор", - сказал он тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Как отметил глава МИД РФ, в Евросоюзе ждут тех, кто проповедует нацистские ценности как Владимир Зеленский и его команда, а тех, кто отстаивает историческую память вместе с Россией, Брюссель хочет лишить всяческих прав.

https://ria.ru/20250506/lavrov-2015235426.html

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Лавров о попытках стран, называющих себя «европейскими», помешать самолётам европейских лидеров долететь до Москвы Сергей Лавров на вопрос о попытках стран, называющих себя «европейскими», помешать самолётам европейских лидеров долететь до Москвы на юбилей Победы 2025-05-07T20:22 true PT1M01S

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