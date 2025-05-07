https://ria.ru/20250507/lavrov-2015444646.html

Украинский кризис нельзя решить лишь остановкой боев, заявил Лавров

Украинский кризис нельзя решить лишь остановкой боев, заявил Лавров - РИА Новости, 07.05.2025

Украинский кризис нельзя решить лишь остановкой боев, заявил Лавров

Долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:28:00+03:00

2025-05-07T08:28:00+03:00

2025-05-07T08:36:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы поблагодарить вьетнамских друзей за сбалансированную позицию по вопросу украинского урегулирования. Долгосрочное решение этой проблемы нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения", - написал Лавров в статье "Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи" для журнала "Международная жизнь".Он добавил, что для разрешения украинского кризиса необходимо искоренить его первопричины."Нужно, прежде всего, устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией и Русским миром – русского языка, культуры, традиций, канонического православия, русскоязычных СМИ", - указал министр.

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015345191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, россия, украина