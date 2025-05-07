Украинский кризис нельзя решить лишь остановкой боев, заявил Лавров
Лавров: решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь остановкой боев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы поблагодарить вьетнамских друзей за сбалансированную позицию по вопросу украинского урегулирования. Долгосрочное решение этой проблемы нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения", - написал Лавров в статье "Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи" для журнала "Международная жизнь".
Он добавил, что для разрешения украинского кризиса необходимо искоренить его первопричины.
"Нужно, прежде всего, устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией и Русским миром – русского языка, культуры, традиций, канонического православия, русскоязычных СМИ", - указал министр.