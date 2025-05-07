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Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке - РИА Новости, 07.05.2025
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06:28 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/lavrov-2015437035.html
Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке
Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке - РИА Новости, 07.05.2025
Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке
Сегодня Куба - приоритетный партнер России в Латинской Америке, Москва и Гавана выступают с солидарных позиций по подавляющему большинству вопросов глобальной... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T06:28:00+03:00
2025-05-07T06:28:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сегодня Куба - приоритетный партнер России в Латинской Америке, Москва и Гавана выступают с солидарных позиций по подавляющему большинству вопросов глобальной повестки дня, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Сегодня Куба – надежный внешнеполитический союзник и приоритетный партнер России в Латинской Америке. Мы с кубинскими друзьями выступаем с солидарных позиций по подавляющему большинству вопросов глобальной повестки дня. Поддерживаем нацеленность Мирового большинства на формирование более справедливого многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех без исключения государств, в том числе средних и малых", - написал Лавров в статье для кубинских СМИ "Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния" по случаю 65-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений. Лавров отметил, что присоединение Кубы к БРИКС с января 2025 года будет способствовать упрочению координации стран, а само объединение после расширения укрепило свои позиции в качестве центра согласования интересов Глобального Юга и Востока, одной из несущих опор полицентричного мироустройства. По его словам, Москва рассчитывает на продолжение совместной работы с Гаваной для того, чтобы в текущем году объявить в ООН 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом во всех его формах и проявлениях. Россия признательна Кубе за неизменную поддержку, оказываемую Гаваной в контексте развязанной Западом гибридной войны против России, подчеркнул глава МИД РФ. "Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году взял курс на истребление всего, что связано с Россией и Русским миром – русского языка, культуры, традиций, канонического православия, русскоязычных СМИ", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014203664.html
https://ria.ru/20250506/gavana-2015400087.html
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россия, куба, латинская америка, сергей лавров, брикс, оон
Россия, Куба, Латинская Америка, Сергей Лавров, БРИКС, ООН
Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке

Лавров: Куба сегодня является приоритетным партнером России в Латинской Америке

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сегодня Куба - приоритетный партнер России в Латинской Америке, Москва и Гавана выступают с солидарных позиций по подавляющему большинству вопросов глобальной повестки дня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сегодня Куба – надежный внешнеполитический союзник и приоритетный партнер России в Латинской Америке. Мы с кубинскими друзьями выступаем с солидарных позиций по подавляющему большинству вопросов глобальной повестки дня. Поддерживаем нацеленность Мирового большинства на формирование более справедливого многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех без исключения государств, в том числе средних и малых", - написал Лавров в статье для кубинских СМИ "Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния" по случаю 65-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства
29 апреля, 21:10
Лавров отметил, что присоединение Кубы к БРИКС с января 2025 года будет способствовать упрочению координации стран, а само объединение после расширения укрепило свои позиции в качестве центра согласования интересов Глобального Юга и Востока, одной из несущих опор полицентричного мироустройства.
По его словам, Москва рассчитывает на продолжение совместной работы с Гаваной для того, чтобы в текущем году объявить в ООН 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом во всех его формах и проявлениях.
Россия признательна Кубе за неизменную поддержку, оказываемую Гаваной в контексте развязанной Западом гибридной войны против России, подчеркнул глава МИД РФ.
"Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году взял курс на истребление всего, что связано с Россией и Русским миром – русского языка, культуры, традиций, канонического православия, русскоязычных СМИ", - заключил Лавров.
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
На Кубе развернули Знамя Победы
6 мая, 21:46
 
РоссияКубаЛатинская АмерикаСергей ЛавровБРИКСООН
 
 
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