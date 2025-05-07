https://ria.ru/20250507/kurs-2015621451.html

Официальный курс юаня с 8 мая снизился до 11,18 рубля

Официальный курс юаня с 8 мая снизился до 11,18 рубля - РИА Новости, 07.05.2025

Официальный курс юаня с 8 мая снизился до 11,18 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с 8 мая, снизился на 3,36 копейки, до 11,1819 рубля, доллара - на 10,32 копейки, до 80,8612 рубля, курс евро... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:33:00+03:00

2025-05-07T17:33:00+03:00

2025-05-07T17:33:00+03:00

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с 8 мая, снизился на 3,36 копейки, до 11,1819 рубля, доллара - на 10,32 копейки, до 80,8612 рубля, курс евро вырос на 22,7 копейки, до 92,1439 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, цены на нефть, россия, сша, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть