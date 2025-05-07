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Дело террориста, готовившего теракт в Крыму, направили в суд - РИА Новости, 07.05.2025
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13:25 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/krym-2015503481.html
Дело террориста, готовившего теракт в Крыму, направили в суд
Дело террориста, готовившего теракт в Крыму, направили в суд - РИА Новости, 07.05.2025
Дело террориста, готовившего теракт в Крыму, направили в суд
Уголовное дело гражданина Молдавии Евгения Курдоглу (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), готовившего теракт в Крыму по заданию кураторов из... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:25:00+03:00
2025-05-07T13:25:00+03:00
молдавия
россия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Уголовное дело гражданина Молдавии Евгения Курдоглу (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), готовившего теракт в Крыму по заданию кураторов из Украины, направлено в Южный окружной военный суд, сообщила прокуратура республики Крым. "Прокуратура республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Республики Молдова. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении ведомства. В середине апреля ФСБ РФ сообщало, что в Керчи задержан агент украинских спецслужб, гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, собиравшийся взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававший Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма. По информации ФСБ, после задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, "предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчи".
https://ria.ru/20250507/fsb-2015491296.html
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молдавия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Молдавия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Дело террориста, готовившего теракт в Крыму, направили в суд

Уголовное дело гражданина Молдавии, готовившего теракт в Крыму, направили в суд

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Уголовное дело гражданина Молдавии Евгения Курдоглу (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), готовившего теракт в Крыму по заданию кураторов из Украины, направлено в Южный окружной военный суд, сообщила прокуратура республики Крым.
"Прокуратура республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Республики Молдова. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении ведомства.
Задержание украинских агентов, готовивших теракт в Каховке - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке
Вчера, 11:48
В середине апреля ФСБ РФ сообщало, что в Керчи задержан агент украинских спецслужб, гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, собиравшийся взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававший Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.
По информации ФСБ, после задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, "предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчи".
Суд - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Житель Ставрополья получил 18 лет колонии за попытку теракта
Вчера, 11:28
 
МолдавияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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