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В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы
В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы
Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил киевские власти в планах попытаться сорвать празднования Дня Победы в России. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:00:00+03:00
2025-05-07T11:00:00+03:00
2025-05-07T11:01:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил киевские власти в планах попытаться сорвать празднования Дня Победы в России. "Это не изолированные инциденты, а часть более масштабной стратегии – попытка сорвать празднование годовщины Победы и создать атмосферу хаоса и страха. ВСУ действуют на короткой дистанции, понимая, что надежда на скорый мир, на вынужденные уступки со стороны России, рухнула", - сказал РИА Новости Константинов, комментируя участившиеся за последние дни воздушные атаки ВСУ на российские регионы. Как передавало агентство Франс Пресс, Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского прямой угрозой.
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В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы
Константинов: Киев пытается сорвать празднование Дня Победы в России