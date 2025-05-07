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В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:00 07.05.2025 (обновлено: 11:01 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/krym-2015477434.html
В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы
В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы
Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил киевские власти в планах попытаться сорвать празднования Дня Победы в России. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:00:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил киевские власти в планах попытаться сорвать празднования Дня Победы в России. "Это не изолированные инциденты, а часть более масштабной стратегии – попытка сорвать празднование годовщины Победы и создать атмосферу хаоса и страха. ВСУ действуют на короткой дистанции, понимая, что надежда на скорый мир, на вынужденные уступки со стороны России, рухнула", - сказал РИА Новости Константинов, комментируя участившиеся за последние дни воздушные атаки ВСУ на российские регионы. Как передавало агентство Франс Пресс, Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского прямой угрозой.
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в мире, россия, киев, москва, владимир константинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Киев, Москва, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы

Константинов: Киев пытается сорвать празднование Дня Победы в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВоеннослужащие перед началом военного парада на Красной площади в Москве
Военнослужащие перед началом военного парада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Военнослужащие перед началом военного парада на Красной площади в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил киевские власти в планах попытаться сорвать празднования Дня Победы в России.
"Это не изолированные инциденты, а часть более масштабной стратегии – попытка сорвать празднование годовщины Победы и создать атмосферу хаоса и страха. ВСУ действуют на короткой дистанции, понимая, что надежда на скорый мир, на вынужденные уступки со стороны России, рухнула", - сказал РИА Новости Константинов, комментируя участившиеся за последние дни воздушные атаки ВСУ на российские регионы.
Как передавало агентство Франс Пресс, Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского прямой угрозой.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияКиевМоскваВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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