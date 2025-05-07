https://ria.ru/20250507/krym-2015477434.html

В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы

В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2025

В Крыму обвинили Киев в попытках сорвать празднование Дня Победы

Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил киевские власти в планах попытаться сорвать празднования Дня Победы в России. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:00:00+03:00

2025-05-07T11:00:00+03:00

2025-05-07T11:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

киев

москва

владимир константинов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870570572_0:126:3417:2048_1920x0_80_0_0_03250c719bf97edf54860879ee7d263d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил киевские власти в планах попытаться сорвать празднования Дня Победы в России. "Это не изолированные инциденты, а часть более масштабной стратегии – попытка сорвать празднование годовщины Победы и создать атмосферу хаоса и страха. ВСУ действуют на короткой дистанции, понимая, что надежда на скорый мир, на вынужденные уступки со стороны России, рухнула", - сказал РИА Новости Константинов, комментируя участившиеся за последние дни воздушные атаки ВСУ на российские регионы. Как передавало агентство Франс Пресс, Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского прямой угрозой.

https://ria.ru/20250503/ukraina-2014771590.html

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, москва, владимир константинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне